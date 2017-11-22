Türkiye rezervasyonlarında yüzde 80 artış

Türkiye son yıllarda yaşanan terör saldırılarına rağmen İngilizler için en popüler tatil destinasyonları listesinde üçüncü sırada.

DHA

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook´a göre “2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen terör saldırıları ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan seyahat uyarılarına rağmen” Türkiye İngiliz turistler için yurtdışındaki en popüler tatil destinasyonları arasında yer aldı.

Thomas Cook, Türkiye´ye yapılan tatil rezervasyonlarında bir yıl öncesine göre yüzde 80 artış yaşadığını gördükten sonra 2018 yılı için Türkiye’ye düzenlenen uçuş seferleri için kapasitesini artırdı. Aile rezervasyonlarının ise bir yıl öncesine göre yüzde 87 artış kaydettiği aktarıldı.

Birçok İngiliz turist sterlinin Türk Lirası karşısındaki değerinin yüksek olması, daha uygun fiyatlı otel ve restorantlara sahip olması ve en yüksek yeniden rezervasyon oranına sahip olması sebebiyle Türkiye´de tatil yapmayı tercih ediyor. İngilizler 10 pound karşılığında yaklaşık 52 Türk Lirası alıyor.

İngiltere´de Post Office tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre İngiliz aileler Türk Lirası ile tatil ihtiyaçlarını ülkede satın aldıklarında 96 sterlin kadar avantaj sağlayabiliyorlar.

Benzer bir övgü de dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes´dan Gaziantep´e geldi. Forbes yayınladığı “Dünyanın ekonomik seyahat destinasyonları listesinde” Gaziantep´i 10. sırada gösterdi. İstanbul´dan sadece 90 dakikalık bir uçuş mesafesinde olduğu belirtilen Gaziantep´in uluslararası turistlerden batıdaki şehhirlere nispeten daha az ilgi gördüğü, fakat en az batıdaki Türkiye kentleri kadar ilginç bir tatil destinasyonu olduğu söylendi. Kentin UNESCO Yaratıcı Gastronomi Kentleri listesinde sekizinci sırada olduğunun altı çizilen haberde Gaziantep´in mutlaka görülmesi gerektiğine, İstanbul´da aranan birçok şeyin Gaziantep´te daha da uygun fiyata bulunabildiğine ve ülkenin şam fıstığı başkenti olduğuna dikkat çekildi.