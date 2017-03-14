‘Türkiye S-400 için kredi istedi’

Rus devlet savunma şirketinden yapılan açıklamada Türkiye'nin S-400 füzelerini almaya karar verdiği ve bunun için Rusya'dan kredi istediği ifade edildi.

Rus devlet savunma şirketinden yapılan açıklamada Türkiye'nin S-400 füzelerini almaya karar verdiği ve bunun için Rusya'dan kredi istediği ifade edildi.

Rus devlet savunma şirketi Rostec'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almak için kredi talep ettiğini söyledi. Sputnik’in haberine göre, Rossiya 24 televizyonuna konuşan Çemezov, Ankara ile Moskova arasında silah satın almaya yönelik görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

‘KREDİ MİKTARI HALLOLSUN ANLAŞMA İMZALANACAK’

Çemezov “Türkiye Moskova'ya kredi almak istediğini belirtti, ancak konu henüz çözüme kavuşmadı. Maliye bakanlıkları arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor. Anlaşma imzalandığında ve kredi miktarı üzerinde bir karara varıldığında S-400'ün de aralarında bulunduğu silahların sevkiyatı için anlaşma imzalayacağız” dedi.

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