Türkiye yabancılara puan verecek

Türkiye'de oturmak ve çalışmak isteyen yabancılara devlet puan verecek. Belli bir barajı aşan vatandaşlar Turkuaz Kart almaya hak kazanacak. Üç yıl sonunda Turkuaz kart süresiz hale dönüşecek. Her yabancıya bir uzman atanacak ve yurt içindeki hareketleri raporlanacak.

Türkiye'de oturmak ve çalışmak isteyen yabancılara devlet puan verecek. Belli bir barajı aşan vatandaşlar Turkuaz Kart almaya hak kazanacak. Üç yıl sonunda Turkuaz kart süresiz hale dönüşecek. Her yabancıya bir uzman atanacak ve yurt içindeki hareketleri raporlanacak.

Türkiye’de oturum ve çalışma izni almak isteyen yabancılara verilecek Turkuaz Kart’ın detayları belli oldu. Buna göre Türkiye Turkuaz Kart vereceği vatandaşları puanlayacak. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre puanlama sisteminin ayrıntılarına girlimedi.

Turkuaz Kart almada öncelikli olan vatandaşlar ise 5 gruba ayrıldı. Buna göre Türkiye’nin bu kartın verilmesindeki önceliği ülkenin ekonomisine katkı olacak.

*Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibariyla yüksk iş gücü olarak değerlendendirilen yabancıların Turkuaz Kart alması diğerlerine göre daha kolay olacak.

Türkiye'de çalışma izni alan ne kadar yabancı var? TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2015 tarihli verilerinde, Türkiye'de 650 bin 308 yabancı uyruklu kişi bulunuyor. Veriler, Türkiye'de en az 3 ay ikamet ve çalışma izni alarak ADNKS'ye kayıtlı olan yabancılar ile izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan ve halen Türkiye'de ikamet eden kişileri kapsıyor. Bu verilere göre Türkiye'de 310 bin 147'si erkek olmak üzere toplam 650 bin 308 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

*Teknolojik gelişmelere katkı verebileceği yönünde yorumlar yapılan kişilere vatandaşlık verilebilecek.

*Türkiye için stratejik önemi olan alanlarda bilimsel çalışmalar yapanların Turkuaz Kart almada önceliği olacak.

*Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılmasına katkısı olacak kişilere kart verilmesi kolaylaşacak.

BAŞVURU DIŞ TEMSİLCİLİKLER ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Turkuaz kart başvuruları yabancıların bulunduğu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri aracılığıyla yapılacak. Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar ise yabancı kimlik numaraları ile sistem üzerinden başvuru yapabilecekler.

Türkiye kendisine yapılan Turkuaz Kart başvurularını özel bir puanlama sistemiyle değerlendirecek.

Yeterli puanı alan yabancılara Turkuaz Kart verilecek.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış uygunluk belgesi bulunması halinde bu belgelerin puanlamaya olumlu etkisi olacak.

HOCASINA SORULACAK

Üniversite eğitiminin son yılında olan ve yüksek lisans yapan öğrencilerin başvurularında öğretim üyelerinin veya üniversitenin görüşü alınabilecek.

Puanlama sistemi yabancının ikamet edeceği bölgeye göre değişiklik gösterebilecek. 6 ayda bir puanlama sisteminde değişiklik yapılabilecek.

Turkuaz kartın ilk üç yılı geçiş süreci olarak adlandırılacak. Geçiş süreci içerisinde yabancının Türkiye’deki hareketleri tek bir uzman tarafından izlenecek.

Uzman yabancının her bir yılı için devlete rapor verecek.

Turkuaz karta sahip erkek yabancılar askerlik yapma yükümlülüğünden muaf olacak. Oy veremeyecekler. Kamuda çalışamayacaklar.

Bakanlık ilgili süre içerisinde yabancıda sakıncalı bir durum tespit etmezse Turkuaz Kart sahibine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı teklif edebilecek.