Türkiye’de 5 milyon kişinin işi tehlikede

Robotların ekonominin her dalında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, Türkiye’de milyonlarca çalışanın işinin tehdit altına girdiği ortaya çıktı.

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin gelişmesiyle dünya genelinde milyonlarca işi robotların kapacağına dikkat çekildi. Araştırma kuruluşu McKinsey Global Institute (MGI) tarafından hazırlanan “Kaybedilen İşler, Kazanılan İşler: Otomasyon Çağında İşgücü Dönüşümü” raporunda, 2030 yılına kadar otomasyon nedeniyle işini kaybetme riski yaşayacak kişi sayısının 800 milyonu bulabileceği, 375 milyon kişinin ise ortaya çıkacak iş kolları için yeni beceriler edinerek meslek değiştirmesi gerekeceği kaydedildi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİ VURACAK

Çeşitli senaryolara yer verilen raporda, gelişmiş 3 ülke ABD, Almanya ve Japonya ile gelişmekte olan 3 ülke Meksika, Hindistan ve Çin örnek alındı. En olası senaryoda, gelişmiş ülkelerdeki işlerin yaklaşık yüzde 25'inin, Hindistan'da yüzde 9'unun, Meksika'da yüzde 13'ünün, Çin'de ise yüzde 16'sının otomasyon ile yerine getirileceği tahmini yapıldı. İşini kaybedenlerin sayısının dünya genelinde 400 milyon kişi olmasının gerçekçi olduğu belirtildi.

Türkiye'de ise otomasyona geçiş oranı ortalama yüzde 16.3 olarak öngörüldü. Bu durumda, önümüzdeki 13 yıl içinde Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin becerilerini veya mesleklerini değiştirmedikçe iş bulma sorunu yaşayacağı varsayıldı.

OFİS ÇALIŞANI BİTECEK

Gelişmiş ülkelerde ofis çalışanlarının en çok işini kaybetme riski taşıyan grup olduğu belirtilirken, gelişmekte olan ülkelerde ise bu kategoride çalışan sayısının artmayı sürdürebileceği ifade edildi. Teknoloji uzmanlarına ve özel olarak yazılımcılara talebin bütün dünyada artacağı belirtilirken, makine operatörlüğü ve fast-food restoranı işçiliği küresel çapta düşüşe geçecek meslek grupları sayıldı.

Bakıcılık ve bahçıvanlık gözde meslek olacak

Birçok ülkede nüfusun yaşlanmasına paralel olarak, ileri yaştakilere bakıcılık yapacak kişilerin ve bahçıvanlık gibi mesleklerdekilerin sayısının artacağı ileri sürüldü. MGI ortaklarından Michael Chui, “Zaman içinde hepimiz değişmek ve yeni şeyler yapmayı öğrenmek zorunda kalacağız” dedi.

46 ülkedeki 800 mesleğin değerlendirilmesiyle hazırlanan raporda hükümetlere, iş dünyasına ve çalışanlara; yaşam boyu kariyer geliştirme eğitimlerine önem vermeleri, eğitim sistemlerini 21. yüzyıla uyumlu hale getirmeleri, ücretleri insanca yaşam seviyesine çekmeleri, işgücü verilerinin toplanması yöntemlerini geliştirmeleri tavsiye edildi.