Türkiye’de Çin’dekinden fazla insan devlet memuru olmak için sınava giriyor

Çin'de 1.3 milyon aday devlet memuru olmak için sınava girecek. Türkiye'de 2016 KPSS'ye 3.5 milyon aday katılmıştı.

Çin’in 2016 sonunda nüfusu 1 milyar 390 milyon. Türkiye’nin ise 2016 sonunda nüfusu 79.5 milyon olarak ölçüldü. Suriyeliler de eklendiği zaman bu rakamın 80 milyonu aştığı biliniyor. Bu bilgileri cebinize koyarak okumaya devam edin…

Çin’i KPSS heyecanı sardı! Business Insider’in haberine göre; 1 milyon 380 bin Çinli 10 Aralık’ta devlet memuru olmak için sınava girecek.

Sınava girmek için 1 milyon 560 bin adaş başvurdu. 1 milyon 380 bin insan 10 Aralık’ta Çin’de yapılacak merkezi sınav ile 28 bin kişilik kontenjandan faydalanıp devlet memuru olmaya çalışacak.

135 SORULUK TEST

Yaşları 18-35 arasında değişen adayların 135 soruluk testi de içeren bir sınava girmeleri bekleniyor. Adaylar aynı zamanda açık uçlu sorulara da cevap veriyorlar.

Çin’de 2004 yılında sadece 120 bin kişi memurluk sınavına girmişti.

Peki ya Türkiye’de durum ne? 2016 yılında düzenlenen son KPSS sınavına 3.5 milyon insan katılmıştı. İşsizliğin son yılların rekorunu kırdığı Türkiye’de kamuya bu yıl 70 bin personel alınacağı açıklanmıştı!

İŞSİZLİK YÜZDE 4

Çin’de temmuz döneminde işsizlik yüzde 3.95 olarak gerçekleşmişti. Türkiye’de ise işsizlik ağustos döneminde yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.