Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’de en çok satan albümler

Tarkan'ın 20 günde sattığı 330 bin albüm son yılların en büyük rakamlarından biri olarak tarihe geçti. Türkiye'de bugüne kadar en çok albüm satan sanatçı 33 milyon ile İmparator İbrahim Tatlıses oldu. Tarkan yeni albümünden 32 milyon TL kazanırken albüm satışında 'imparator'u yakalayamayacağı kesin fakat sanatçıların albüm satamadığı şu dönemde Tarkan çok büyük bir başarıya imza attı.

Sozcu.com.tr
13:126 Temmuz 2017
Ekonomi
Türkiye’de en çok satan albümler
Tarkan'ın 20 günde sattığı 330 bin albüm son yılların en büyük rakamlarından biri olarak tarihe geçti. Türkiye'de bugüne kadar en çok albüm satan sanatçı 33 milyon ile İmparator İbrahim Tatlıses oldu. Tarkan yeni albümünden 32 milyon TL kazanırken albüm satışında 'imparator'u yakalayamayacağı kesin fakat sanatçıların albüm satamadığı şu dönemde Tarkan çok büyük bir başarıya imza attı.

Megastar Tarkan bu yaza damgasını vurdu. Hürriyet Gazetesi’nden Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre Yolla isimli şarkı ile 20 günde 330 bin albüm satan Tarkan’ın albümünün dijital haklarıyla ve konserleriyle birlikte 32 milyon TL kazandı.

Megastar’ın konserleri hınca hınç dolarken yakaladığı albüm satışı başarısı da dikkat çekiyor. Korsan ve gelişen teknolojiyle birlikte stream müzik servislerinin çoğalmasıyla albüm satışları azalıyor. İstanbul Music’in verilerine göre Türkiye’de en çok albüm satan sanatçı 33 milyon kopya ile İbrahim Tatlıses oldu. Tarkan bugüne kadar 14 milyon albüm satarak en çok albüm satan 13’üncü sanatçı oldu.

SanatçıAlbüm satışı
İbrahim Tatlıses33 milyon
Orhan Gencebay28 milyon
Ferdi Tayfur27 milyon
Sezen Aksu27 milyon
Ahmet Kaya26 milyon

İşte Türkiye’de en çok satan albümler

SanatçıAlbüm satışı
İbrahim Tatlıses/Mavi Mavi (1985)3.1 milyon
Coşkun Sabah/Beni UnutmaAşığım Sana (1990)2.7 milyon
Orhan Gencebay/Dil Yarası (1984)2.6 milyon
Mahsun Kırmızıgül/Yıkılmadım Ayaktayım (19982.6 milyon
Tarkan/Ölürüm Sana (1997)2.6 milyon

 

Son güncelleme: 13:1406.07.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar