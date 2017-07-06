Tarkan'ın 20 günde sattığı 330 bin albüm son yılların en büyük rakamlarından biri olarak tarihe geçti. Türkiye'de bugüne kadar en çok albüm satan sanatçı 33 milyon ile İmparator İbrahim Tatlıses oldu. Tarkan yeni albümünden 32 milyon TL kazanırken albüm satışında 'imparator'u yakalayamayacağı kesin fakat sanatçıların albüm satamadığı şu dönemde Tarkan çok büyük bir başarıya imza attı.

Megastar Tarkan bu yaza damgasını vurdu. Hürriyet Gazetesi’nden Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre Yolla isimli şarkı ile 20 günde 330 bin albüm satan Tarkan’ın albümünün dijital haklarıyla ve konserleriyle birlikte 32 milyon TL kazandı.

Megastar’ın konserleri hınca hınç dolarken yakaladığı albüm satışı başarısı da dikkat çekiyor. Korsan ve gelişen teknolojiyle birlikte stream müzik servislerinin çoğalmasıyla albüm satışları azalıyor. İstanbul Music’in verilerine göre Türkiye’de en çok albüm satan sanatçı 33 milyon kopya ile İbrahim Tatlıses oldu. Tarkan bugüne kadar 14 milyon albüm satarak en çok albüm satan 13’üncü sanatçı oldu.

Sanatçı Albüm satışı İbrahim Tatlıses 33 milyon Orhan Gencebay 28 milyon Ferdi Tayfur 27 milyon Sezen Aksu 27 milyon Ahmet Kaya 26 milyon

İşte Türkiye’de en çok satan albümler