Megastar Tarkan bu yaza damgasını vurdu. Hürriyet Gazetesi’nden Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre Yolla isimli şarkı ile 20 günde 330 bin albüm satan Tarkan’ın albümünün dijital haklarıyla ve konserleriyle birlikte 32 milyon TL kazandı.
Megastar’ın konserleri hınca hınç dolarken yakaladığı albüm satışı başarısı da dikkat çekiyor. Korsan ve gelişen teknolojiyle birlikte stream müzik servislerinin çoğalmasıyla albüm satışları azalıyor. İstanbul Music’in verilerine göre Türkiye’de en çok albüm satan sanatçı 33 milyon kopya ile İbrahim Tatlıses oldu. Tarkan bugüne kadar 14 milyon albüm satarak en çok albüm satan 13’üncü sanatçı oldu.
|Sanatçı
|Albüm satışı
|İbrahim Tatlıses
|33 milyon
|Orhan Gencebay
|28 milyon
|Ferdi Tayfur
|27 milyon
|Sezen Aksu
|27 milyon
|Ahmet Kaya
|26 milyon
İşte Türkiye’de en çok satan albümler
|Sanatçı
|Albüm satışı
|İbrahim Tatlıses/Mavi Mavi (1985)
|3.1 milyon
|Coşkun Sabah/Beni UnutmaAşığım Sana (1990)
|2.7 milyon
|Orhan Gencebay/Dil Yarası (1984)
|2.6 milyon
|Mahsun Kırmızıgül/Yıkılmadım Ayaktayım (1998
|2.6 milyon
|Tarkan/Ölürüm Sana (1997)
|2.6 milyon