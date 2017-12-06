Gastronomi turizmi nedir? İşte Türkiye’de gastronomi turizmi

Gastronomi Turizmi Derneği, dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip olan Türkiye'de yeterince önem verilmeyen gastronomi turizmi hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sunum yapan Xsights Araştırma Kurucusu Çiğdem Penn, gastronomi turistlerinin, normal turistten bir buçuk kat daha fazla harcama yaptığını belirtti. Turistlerin en sevdiği yemeklerin başında ise et ile yapılan yemekler olduğu belirlendi. İşte Türkiye'de gastronmi turizmi.

Xsights Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'de gastronomi turizmi hakkında en doğru şekilde konumlandırma ve bu alanında strateji geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 12 – 20 Ekim 2017 tarihleri arasında Gastronomi Turizmi Derneği için yabancı turistlerden veri topladı ve masabaşı çalışması ile global sektörel raporları taradı. Xsights Araştırma Kurucusu Çiğdem Penn, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Çiğdem Penn’in sunumunda yer alan ve gastronomi turizminin Türkiye için önemini vurgulayan o bilgiler:

TÜRKİYE TURİZMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %14,5 artış göstererek 21 milyon 983 bin 873 oldu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi sonuçlarına göre; 2017 yılında İspanya 1, sırada iken, Türkiye 44, sırada kendine yer buldu. Endeks, aşağıdaki tabloda verilen ana başlıkların ilişkilendirilmesi sonucunda hazırlanıyor.

GASTRONOMİ TURİZMİ

Gastronomi, içinde barındırdığı tüm sanatsal ve bilimsel unsurlarla yiyecek- içeceklerin tarihsel gelişme sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirerek günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını kapsayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİ

Yabancı turistlerin Türkiye'de tatil yapma motivasyonlarının başında, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin binlerce yıllık geleneklerden beslenen mutfak kültürü ve zenginliği geliyor.

Diğer tatil motivasyonları ise sırasıyla; doğal ve coğrafi zenginlikler, denizler ve sahiller, uygun fiyatlar ve eğlence/rekreasyon olanakları olarak sıralanabilir.

AZ KALIP FAZLA HARCIYORLAR

Yabancı turistler Türkiye'de ortalama 9 gün tatil yaparken, Gastronomi ile ilgilenen turistler ortalama 7 gün tatil yapıyorlar.

Yabancı turisteler toplam harcamalarının %20'ini yeme-içmeye ayırırken, Gastronomi Turistleri toplam harcamalarının %27' sini yeme ve içmeye harcıyorlar.

Gastronomi turistleri tatilleri boyunca harcadıkları ortalama 945 doların 259 Dolar'ını yeme-içmeye ayırdıklarını belirtirken, diğer turistler harcadıkları ortalama 837 Dolar'ın 171 Dolar'ını yeme-içme amacıyla harcadıklarını belirttiler. Gastronomi Turistleri, yeme içmeye, diğer yabancı turistlerin 1 buçuk katı daha fazla para harcıyorlar. Bu da Gastronomi Turizminin yabancı turistlerden elde edilen gelirleri artırmak için iyi bir çözüm sunduğunu gösteriyor.

GASTRONOMİ TURİSTİ YÖRESEL OLANIN PEŞİNDE

Gastronomi turistleri, yeme-içme amacıyla çıktıkları tatilde öncelikli olarak yerel tatların peşinden gittiklerini ifade ediyorlar. Yerel tat arayışını ise kalite ve lezzet takip ediyor.

Her üç gastronomi turistinden biri tatil için gittiği bölgede bulunan restoranları araştırdığını belirtirken, her iki kişiden biri ise bölgenin mutfak kültürü ve zenginliğini araştırdığını söylüyor.

Gastronomi turistlerinin önem verdiği konuların başında farklı yemek sunumları görmek (4,1/5), farklı lezzetler tatmak (4,1/5) ve damak tadına hitap eden yöresel lezzetler denemek (4,0/5) geliyor.

Gastronomi turistlerinin beklentilerinin karşılandığı alanların başında ise, farklı lezzetler denemek (4,3/5), farklı yemek sunumları görmek (4,1/5) ve damak tadına hitap eden yöresel lezzetler tatmak (4,1/5) geliyor.

Ülkemiz; yabancı gastronomi turistleri nezdinde yüksek önemle üzerinde durulan “farklı lezzetler tatmak, farklı yemek sunumları görmek ve damak tadına hitap eden yöresel yemekler” konusunda yabancı turistleri tatmin ediyor.

YEMEĞİN HİKAYESİNİ YETERİNCE ANLATAMIYORUZ

Gastronomi turistleri farklı ve güzel lezzetleri denemeyi sevdiklerini ve bunun yanında “nasıl yapıldığını” da öğrenmek istediklerini belirtiyorlar.

Gastronomi turistleri yemeklerimizin tatlarından memnun olsalar da yerel lezzetlerimizi tatlarımızı “nasıl pişirdiğimiz” konusunda yeterince bilgi alamadıklarını belirtiyorlar.

BİR GASTRONOMİ ŞEHRİ OLARAK GAZİANTEP

Yaklaşık 300 çeşit yiyecek içecek ve tatlı çeşidiyle Türkiye ve Dünya'da ünlenen, UNESCO tarafından Dünya'daki dokuz Gastronomi Şehri'nden biri olarak ilan edilen Gaziantep'te tatilini geçiren her üç turistten biri, Gaziantep'in UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak seçildiğini bildiğini belirtiyor.