Türkiye’de kaç adet araç var?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye’deki araç sayılarıyla ilgili soru önergesine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan yanıt geldi. Bakan Elvan, ülkemizdeki araç sayısının 22 milyon 849 bin 757 olduğunu açıkladı. Bu rakam Türkiye’de her 3.64 kişiye bir araç düştüğünü gösteriyor.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK tarafından açıklanan ulaştırma ve haberleşme istatistiklerine göre, Türkiye’de 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla 11.846.085 adet otomobil bulunduğunu açıkladı.

HER 3.64 KİŞİYE 1 ARAÇ DÜŞÜYOR

Aynı dönem itibarıyla toplam 21.940.757 adet araç bulunduğunu bildiren Bakan Elvan, , Türkiye’de ortalama 3,64 kişiye bir araç düştüğünü belirtti.

EN FAZLA OTOMOBİL İSTANBUL'DA, EN AZ HAKKÂRİ'DE…

Bakan Elvan, “En fazla otomobil bulunan on il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Kayseri ve Kocaeli olup otomobil sayısı en düşük il Hakkâri'dir” açıklamasında bulundu.

KREDİ İLE ALINAN ARAÇLARDA CİDDİ BORÇLANMA SÖZ KONUSU

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bakanın verdiği bilgiler ışığında önemli miktarda araç sayısının ülkemizde trafikte yer aldığını, bununda yarattığı farklı sorunların olduğunu ifade ederek “Kent merkezlerinde trafik ve oto park sorunu önemli ölçüde artmış, büyük kentlerde trafik durma noktasına gelmiştir. Özellikle iş dağılımlarında ciddi bir trafik yoğunlaşması olmaktadır. Anadolu kentlerinde de bu sorun yaşanmaya başlanmıştır. Çarpık kentleşme ve plansızlık olayı sorunlar yumağı haline getirmiştir. Ayrıca kredi ile alınan araçlarla oluşan ciddi bir borçlanmada da söz konusudur. Akaryakıt zamları ve trafik sigorta ve kasko fiyatlarındaki artışlar, yedek parça fiyatları da sürekli yükselmektedir. Araç sayısındaki rakamlar sorunların ne kadar yaygınlaştığının da göstergesidir. Özellikle kent trafiği ve otoparklar için ciddi önlemler alınmalıdır” dedi.