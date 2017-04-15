Türkiye’de yazlık İngiliz’e ucuz

İngiliz danışmanlık şirketi Fairfx, yazlık almak için en uygun ikinci ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecine (Brexit) girmesiyle sterlinin zayıflamasına rağmen, Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybının yüksekliği İngilizler için Türkiye'yi tatil cenneti haline getirdi. İngilizlere döviz konularında danışmanlık yapan Fairfx şirketinin hazırladığı endekste Türkiye, Bulgaristan'ın ardından yazlık almak için en uygun ikinci ülke olarak gösterildi. Bulgaristan'da ortalama yazlık fiyatının 91 bin sterlin, Türkiye'de 104 bin sterlin (481 bin TL), Yunanistan'da 119 bin sterlin olduğu belirtilirken, İngiltere'nin komşusu İrlanda'da ise fiyatın 125 bin sterline çıktığı kaydedildi. İngilizlerin emeklilik dönemini geçirmek veya yazlık almak için en çok rağbet ettiği ülkelerden Portekiz'de bir yazlığın 218 bin sterline, İspanya'da 235 bin sterline, Fransa'da ise 464 bin sterline mal olduğu belirtildi. Fairfx CEO'su Ian Strafford-Taylor, yazlık alınırken sadece fiyatın önemli olmadığını, söz konusu ülkede günlük ihtiyaçların nasıl temin edileceğini ve ulaşım vasıtalarını da incelemek gerektiğini belirterek, “Hem siyasi hem de ekonomik durumu göz önünde bulundurmak bu emlağın iyi bir uzun vadeli yatırım olup olmadığına karar vermekte yardımcı olacaktır” dedi.



Marmaris yüzde 4 ucuzladı

İngiliz turistlere döviz satan Post Office Travel Money tarafından yapılan bir araştırmada, TL'de yıllık yüzde 15'e varan değer kaybına dikkat çekildi. Brexit nedeniyle sterlinin Euro karşısında geçen yıla göre yüzde 6 değer kaybettiği belirtilen araştırmada, 18 turistik sahil bölgesindeki fiyatlar karşılaştırıldı. Öğle ve akşam yemekleri, kahve, su, şarap fiyatları esas alınarak hazırlanan sıralamada Marmaris günlük 68 sterlinlik harcamayla Bulgaristan'ın Sunny Beach, Portekiz'in Algarve sahillerinden sonra en ucuz yer seçildi. Araştırmada, TL'deki değer kaybı nedeniyle Marmaris tatilinin İngiliz turistlere geçen yıla göre yüzde 4 ucuz geleceği ifade edildi.

Turizm harcamalarının 5'te biri Çinlilerden

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Turizm Barometresi 'ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20'si Çinli turistlere ait. Çin anakarasına bağlı Hong Kong'un harcamaları da dikkate alındığında bu pay yüzde 22.8'e ulaşıyor.

Sadece Çinli turistlerin geçen yılki harcamaları, bir önceki yıldan 11 milyar dolarlık artışla 261 milyar doları aştı. Hong Kong'un harcamalarıyla birlikte rakam 285 milyar doları aştı.

İlk 10 ülke listesine baktığımızda 121 milyar dolarlık harcamayla ABD'nin ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Listenin ilk beşini oluşturan diğer ülkelerin listedeki yeri ve harcamaları ise şöyle: Üçüncü Almanya 81 milyar dolar, dördüncü İngiltere 63 milyar dolar, beşinci Fransa 40 milyar dolar.