‘Türkiye’den domates almayan Rusya muhalif bölgelerden domates alıyor’

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates ambargosunu kaleme aldı. Zeyrek yazısında batılı bir diplomat ile yaptığı görüşmeyi aktardı ve Türkiye'den domates almayan Rusya'nın Suriye'deki muhalif grupların hakim olduğu bölgelerde yetişen domatesleri aldığın yazdı.

İşte Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesine ‘domates' damgasını vurdu. Suriye gibi karmaşık ve kritik bir konuda uzlaşabilen liderlerin bir tek domates konusunda anlaşamadıkları duyuruldu. Basın toplantılarında ve Cumhurbaşkanı'nın yanında sert ve ciddi yüz ifadesiyle görmeye alıştığımız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'da “büyüksün” mesajıyla birlikte domates fotoğrafı paylaşması da domatesi en popüler gündem maddesi haline getirdi.

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Gerçi, Soçi toplantısı olmasaydı da nisan ayı enflasyonunun 1.31 çıkmasındaki rolüyle de domatesi konuşacaktık. Haliyle, Rusya ile ilişkilerimiz ve Suriye sorunu üzerinden domatesi yazmak farz oldu.

DÜŞMANINDAN ALIYOR TÜRKİYE'DEN ALMIYOR

Erdoğan-Putin görüşmesinden bir gün önce meseleyi çok iyi bilen Batılı bir diplomat ile Suriye'yi konuşuyorduk. O anda önemsiz gördüğüm bir detay paylaştı. Ancak, Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında o detay benim için de ilginç ve önemli hale geldi. Çünkü domates ile ilgiliydi.

Şöyle ki, konuştuğum diplomat Suriye'de muhaliflerin kontrolünde olan bazı bölgelerde, halkın domates başta olmak üzere birçok meyve-sebze yetiştirdiğine dikkat çekiyordu. Bunun ilginç bir tarafı yok ama Esad'ın kontrolündeki bölgedeki tüccarlar da o ürünleri alıp Rusya'ya ihraç edince durum değişiyordu. Özbekistan gibi ülkelerden de meyve-sebze ithal eden Rusların savaştıkları grupların kontrolünde yetiştirilen domatesleri bile ithal ederken, Türkiye'ye “Artık kendimiz üretiyoruz, ihtiyacımız kalmadı” demesi ne kadar gerçekçi?