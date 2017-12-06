Türkiye’den domates ithalatı artacak mı? Rus bakan açıkladı

Rusya Tarım Bakanı Tkachev, ülkesinin televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'den yapılan domates ithalatını artırmaya gerek olmadığını söyledi.

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Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev, Türkiye’den domates ithalatını artırmaya gerek olmadığını belirtti.

Tkachev, Rossiya 24 televizyonu ile bugün yaptığı söyleşide, ülkesinin 1 Temmuz’da başlayan 2017-18 piyasa yılında 45 milyon ton tahıl ihraç etmesini beklediğini belirtti.

Tkachev bu tahılın 35 milyon tonunun buğday olacağını tahmin ediyor.