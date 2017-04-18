‘Türkiye’nin durumu iyiye gitmeyecek’

Uluslararası ekonomi basınında Türkiye’deki referandum sonuçlarının ortaya çıkardığı “bölünmüşlük” tablosuna dikkat çekilirken, 2019 seçimlerine ekonominin kırılgan olduğu bir vaziyette gidileceğinin altı çizildi.

İngiliz gazetesi Financial Times, “Evet” kampanyasının az bir farkla galip gelmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski belediye başkanı olduğu İstanbul'da AKP'nin ilk defa bir oylamayı kaybettiğini yazdı. Başkent Ankara ve İzmir'de de “Hayır” oylarının çoğunlukta olmasının Erdoğan'ın genişletilmiş anayasal yetkilerini kullanmak için geçmesi gereken 2019 seçim testini zorlaştıracağı kaydedilen haberde, uluslararası siyasi danışmanlık şirketi Eurasia Group'un uzmanı Mujtaba Rahman'ın şu ifadelerine yer verildi:

“Türkiye'nin istikrarı, değişken ve inanılmaz derecede ne yapacağı bilinmez bir Erdoğan'ın heveslerine bağlı. Erdoğan'ın yeni yürütme yetkilerini kullanabilmek için bir seçimi daha kazanması gerekiyor, yani bu galibiyet onu kesmeyecektir. Türkiye'deki durum ise daha iyiye gitmeyecek.”

OHAL SORGULANIYOR

Kampanya dönemi boyunca Erdoğan'ın muhalifleri teröristlere benzettiği, bazı muhalefet liderlerinin tutuklandığı ve televizyon yayınlarında muhalefete yer verilmediği belirtilen haberde, Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu'nun, Türkiye'nin anayasal değişiklikle demokratik normlardan uzaklaştığı uyarısı hatırlatıldı. Gazete, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının uzatılmasının da yurttaşlık hakları ile ilgili soru işaretlerini artıracağını yazdı. Haberde, Erdoğan'ın yıllardır hayalini kurduğu yetkilere kavuşabileceği belirtilerek, Cumhurbaşkanı'nın kavgacı tarzının Avrupa, ABD ve hatta kendi arkadaşlarıyla zedelenen ilişkileri tamir etmesine izin vermeyebileceği belirtildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE IHTIYACI VAR AÇIĞI SGK PRIM VAADI ZIPLATTI YORUMCU

David Gardner makalesinde, “Erdoğan'ın tek adam iktidarı arayışı iki Türkiye ortaya çıkardı” başlığını kullandı. Anadolu'nun iç kısımları “Evet” derken, büyük kentlerde, kıyılarda ve Güneydoğu illerinde “Hayır” oylarının çoğunluğu oluşturduğunu dile getiren Gardner makalesini şu ifadelerle noktaladı:

“Erdoğan'ın övündüğü ‘Yeni Türkiye'nin Avrupa'yla entegre olmuş kırılgan bir ekonomisi var. Bu ekonominin AB'ye ve eskiden beri süregelen NATO ve Batı bağlantılarına ihtiyacı var. Hem içeride hem dışarıda gergin aylar bekleniyor.”