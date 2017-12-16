Türkiye’nin hizmet ihracatçısı şampiyonları belli oldu!

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırması kapsamında Türkiye'nin şampiyonları ödüllendirildi.

“Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kategorisinde ikinci kez liderlik koltuğuna oturan Netlog Lojistik Grubu, geçtiğimiz yıla göre iki basamak yükselerek, Türkiye'nin en büyük 6'ncı hizmet ihracatçısı oldu.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, “Yaptığımız tüm yatırımların, attığımız her adımın arkasında, lojistikte Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefimiz var. Türkiye ile birlikte büyüyen bir şirket olarak, ülke ekonomisinin küresel anlamda hak ettiği seviyeye gelmesi için yatırımlarımı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl lojistik, depolama ve altyapımıza 200 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları ile bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında şampiyonlar ödüllerini aldılar. Sektörlerinde ilk üç sırayı alan firmaların ödüllendirildiği gecede, Netlog Lojistik Grubu, 366 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla, “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kategorisinde geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, konuya ilişkin ödülü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. Netlog Lojistik Grubu, 500 şirketin değerlendirildiği “Türkiye’nin En Büyük Hizmet İhracatçıları” listesinde de geçtiğimiz yıla göre iki basamak yükselerek 6'ncı sırada yer aldı ve büyük bir başarının sahibi oldu.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DEN BİR DÜNYA MARKASI ÇIKARMAK

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, “Netlog olarak; kurulduğumuz 2003 yılından bu yana yakaladığımız büyüme trendiyle, bugün sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda da bölgenin en önemli lojistik firmaları arasına girmenin gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız tüm yatırımların, attığımız her adımın arkasında, lojistikte Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefimiz bulunuyor. Bu yolda ilerlerken, aldığımız bu anlamlı ödüller de önümüzü aydınlatıyor, gelecek için bizleri cesaretlendiriyor.

Gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme trendimizi koruyarak, altyapımızı güçlendirmeye, çalışanlarımıza ve sektörümüze yatırım yapmaya devam edecek, küresel büyüme vizyonumuza katkıda bulunacak yeni ortaklık ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye ile birlikte büyüyen bir şirket olarak, ülkemiz ekonomisinin, küresel anlamda hak ettiği seviyeye gelmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki yıl için lojistik, depolama ve altyapımıza 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.