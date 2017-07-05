Türkiye’ye gelen en pahalı stoperler

Beşiktaş'ın bu sabah İstanbul'a getirdiği Pepe, Türkiye gelen en pahalı stoperleri akla getirdi. Takımlarımızın formlarını giyen milyon dolarlık yıldızları sizler için derledik.

Futbol bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de insanların en büyük tutkularından biri. Milyonlarca taraftarı olan kulüpler başarılı olabilmek için her transfer döneminde milyonlarca lirayı transfere harcıyor. Türk takımları alt yapı konusunda dünya standartlarının oldukça gerisinde.

Öyle ki milli takımımızda bile stoper bölgesinde zaman zaman orta saha oyuncusu olan Mehmet Topal oynuyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid’ten Beşiktaş’a gelen Pepe, Türkiye’ye getirilen en pahalı stoperleri bir kez daha gündeme getirdi. Pepe’nin bonservis bedeli yok. Onun yerine oyuncuya 3 milyon euro imza parası verilecek. Oyuncunun yıllık maaşı 4.5 milyon euro olacak. Pepe iki yıl siyah beyazlılarda oynayacak.

Eskiden pahalı forvetlere alışan Türk futbolunda artık yüklü paralara transfer edilen stoperler dönemi başladı. İşte son yıllarda bonservisine yüklü ücret ödenen defansın bel kemikleri…

1)Galatasaray- Maicon – 8 milyon Euro

2) Simon Kjaer – Fenerbahçe – 7.6 milyon euro

3) Diego Lugano – Fenerbahçe – 7.5 milyon euro

4)Aurélien Chedjou – Galatasaray – 6.3 milyon euro

5) Martin Skrtel – Fenerbahçe – 6 milyon euro

6)Edu – Fenerbahçe – 5.7 milyon euro

DÜNYANIN EN PAHALI STOPERLERİ

1)David Luis – 57 milyon euro

2)John Stones – 57 milyon euro

3)Thiago Silva – 37 milyon euro

4)Eliaquim Mangala – 36.4 milyon euro

5)Nicolas Otamendi – 35.9 milyon euro