Türkiye’ye iyi ekonomik haber

OECD, Türkiye için 2017 ve 2018 yılları GSYH büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Kurum Türkiye'nin bu sene sonunda yüzde 6.1 büyüyeceğini tahmin etti. Önceki 2017 tahmini yüzde 3.4 idi.

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OECD, Türkiye için 2017 ve 2018 yılları GSYH büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Güçlü mali teşviklerin ve ihracat pazarında toparlanmanın bu büyümeyi yönlendirdiğini ifade eden OECD, 2018 ve 2018’da büyümenin yüzde 4,5-5 aralığında kalacağını öngördü. OECD bugün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporuna göre, 2017 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4’ten yüzde 6,1’e çıkarıldı. Gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 4,9’a yükselten OECD, 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 4,7 olarak belirledi. Mali teşviklerin 2018 yılında geri çekilmesinin planlandığı ortamda işletmelerin ve hanehalklarının güvenlerinin güçlendirilmesinin büyümenin sürdürülmesi için zaruri olacağını ifade eden OECD, “Açıklanan yapızal reformlarda etkin ilerleme, mali şeffaflık ve Orta-Vadeli Ekonomik Program’ın 2018-2020 dönemi dezenflasyon hedefledri güveni artıracak ve yurti ile yabancı özel sektör yatırımlarını büyütecek” değerlendirmesini yaptı.

OECD, ısrarcı şekilde yüksek cari işlemler açığından kaynaklı dış finansman ihtiyacının büyüklüğüne bağlı olarak finansal kırılganlıkların yüksek olmaya devam ettiğine vurgu yapan OECD, “Finans dışı birçok şirkette borç kaldıraçları kayda değer şekilde arttı, onların ek borçlanma ve yatırım için kapasitelerini sınırlıyor. 2017 yılında uygulamaya konan Kredi Garanti Fonu kısa vadeli finansal gerilimleri hafifletti ve bu uygulamanın 2 yıl ana yürülükte kalacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte esnekliğin artırılması için her büyüklükteki şirketlerde yurt içi ve yabancı yatırımcılar tarafından hisse senedi ortaklığı için ekosistem güncellenmeli” dedi.

Enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 10,4’ten yüzde 10,7’ye çıkarılırken, gelecek yılın beklentisi yüzde 8,1’den yüzde 9,9’a yükseltildi. 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 8,9 oldu. OECD, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 9,6, gelecek yıl için yüzde 9,3 ve 2019 için yüzde 8,9 olarak tahmin etti.

Özel tüketimin bu yıl yüzde 5,5, gelecek yıl yüzde 5,7 büyüyeceği tahmininde bulunan OECD, 2019 için tahminini yüzde 4,6 büyüme olarak açıkladı. Bir önceki tahminler bu yıl ve gelecek yıl için sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 3,7 seviyesindeydi.