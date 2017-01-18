Türkler “pahalı” seviyor

Türkler'in yarıdan fazlası "pahalı ürünler" satın almaya yatkın olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası araştırma şirketi Nielsen’in hızlı tüketim ürünleri pazarı için yaptığı Global Premiumlaşma Araştırması’na göre, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 55’i, bir ürünün ‘daha pahalısını’ satın almayı tercih ediyor. Türkler bu özelliikleriyle, Avrupalı tüketicilerden ayrışıyor, Asya/Pasifik tüketicileriyle benzeşiyor. Araştırma sonuçlarına göre, belirli bir kategorideki ortalama fiyattan en az yüzde 20 daha yüksek maliyetli ürünler olarak

tanımlanan ‘Premium’ sınıfındaki ürünlerin satışında hızlı bir büyüme görülüyor.

Nielsen araştırmasın sonuçlarına göre, ‘Premium ürün satın almak kendimi iyi hissettiriyor” diyenlerin oranı şöyle:

– Asya/Pasifik’te yüzde 55

– Avrupa’da yüzde 29

– Afrika/Orta Doğu’da yüzde 48

– Latin Amerika’da yüzde 28

– Kuzey Amerika’da yüzde 36

– Türkiye’de yüzde 55

Nielsen’in Global Premiumlaşma Araştırması ve Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu/Afrika ve Kuzey Amerika’da bulunan 63 ülkeden internet erişimi olan 30 binin üzerinde tüketicinin katılımıyla gerçekleştiridi.

Araştırma sonuçları, premium segmentin pek çok pazarda toplam kategori satışlarını geride bırakarak güçlü bir büyüme gösterdiğini, tüketicilerin yalnızca lüks kategorisindeki çok pahalı ürünleri satın alma eğilimi göstermeyip, aynı zamanda gündelik ürünlerde de premiuma yöneldiğini ortaya koydu.

Kişisel bakım, güzellik, ev bakımı ve içecek kategorileri, dünya genelinde pek çok pazarda gçlü satış büyümesi sergiledi ve dünya genelinde pek çok pazarda premium kategorisindeki büyüme, hızlı tüketim ürünlerinin (FMCG) pek çok alt kategorisindeki toplam büyümeyi geride bıraktı.

Nielsen Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Artan refahla birlikte, tüketiciler bütünlüklü bir deneyim sunan ürünleri daha çok talep eder hale geldi. Pek çok tüketici, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin ötesinde, ürünleri kendilerini nasıl hissettirdiğine bağlı olarak satın alıyor. Farklı deneyimler yaşamaya yönelik beklentiler önemini korumaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Türkiye atıştırmalık kategorisindeki büyümeye en büyük katkının premium segmentteki inovasyonlardan geldiğini görüyoruz” dedi.

Türkiye ve dünya genelindeki araştırma verilerini karşılaştıran Erdoğan, “Dünya genelinde üstün stil veya tasarımı premium ürün özelliği olarak görenlerin oranı yüzde 38 iken, ülkemizde bu oran yüzde 43′ dedi.