Türklerin yeni gözdesi Miami ve Karayipler

Bu yıl çok sayıda cruise gemisi Türkiye’yi rotalarından çıkardı. Ancak Türk tatilciler cruise planlarını iptal etmedi. Türkler, cazip fiyatlardan yararlanarak dünyanın farklı bölgelerine giderek cruise gemilerine biniyor.

Son iki yılda Türk tatil severlerin gözde mekanları olan Miami ve Karayipler'e yaklaşık 11 bin Türk seyahat etti. Dünyanın en büyük ilk iki gemisi Harmony ve Allure of the Seas'e sahip olan Royal Caribbean Cruise International'a da Türk tatilcilerin ilgisi arttı. Miami'den kalkan gemiler, cazip fiyatlarıyla Türkleri kendilerine çekti.

Royal Caribbean Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Cihangir Canıyılmaz, fiyatlardan dolayı bu bölgeye çok ilgi olduğunu söyledi. Canıyılmaz, “Uçak ve bir hafta boyunca gemilerdeki yemek dahil 1.800 Euro'dan başlayan fiyatlar ve 6 taksit ödeme imkanıyla artık Türk tatilciler hem Miami'yi hem de 1 hafta boyunca bu lüks gemiler ile Doğu veya Batı Karayipler'i görme fırsatı yakalıyorlar” dedi.

Amerika kıtası dışında Akdeniz'de de uygun fiyatlı tatil imkanı olduğunu ifade eden Canıyılmaz, “Dünyanın en büyük gemilerinden bir diğeri olan Freedom of the Seas ile de şu an uçak dahil bin Euro'dan başlayan fiyatlarla Barcelona'dan başlayıp bir haftalık Akdeniz seyahati için de yaklaşık 2 bin 500 kişi şimdiden rezervasyon yaptırdı” diye konuştu.