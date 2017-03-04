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TÜSİAD Yıldırım’ı ziyaret etti

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği‘nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından dün de Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.
09:504 Mart 2017
Ekonomi
TÜSİAD Yıldırım’ı ziyaret etti
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği‘nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından dün de Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Çankaya'da Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında TÜSİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erol Bilecik'in Türk iş dünyasının, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği, istihdam, kadınların iş yaşamına katılımı, Sanayi 4.0, sektörel politikalar, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularına ilişkin görüşlerinin Başbakana aktarıldığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bilecik, teknoloji ve ekonominin tüm dünyada hızlı bir değişim içinde olduğuna dikkati çekti. Bilecik, “Küresel ortamda Türkiye'nin, güçlü demokrasi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefleri açısından, kamu ve özel sektör iş birliği her zamankinden çok daha fazla önem kazanmıştır.

Bu açıdan Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyası olarak, daha rekabetçi bir Türkiye adına önümüzde ortaklaşa takip edeceğimiz yoğun bir program olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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