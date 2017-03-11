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TÜSİAD’dan Hollanda açıklaması

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Hollanda krizi ile ilgili açıklama yaptı. TÜSİAD "Hollanda yanlış karar aldı. Gerginlik diplomasi ile aşılmalı" dedi.
15:5011 Mart 2017
Ekonomi
TÜSİAD’dan Hollanda açıklaması
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Hollanda krizi ile ilgili açıklama yaptı. TÜSİAD "Hollanda yanlış karar aldı. Gerginlik diplomasi ile aşılmalı" dedi.

TÜSİAD, Hollanda’nın uçuş iptali kararı ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde, Türk siyasetçilerin Almanya’daki toplantılarına, kuşkulu gerekçelerle kısıtlama getirilmesi doğru bir tutum değildir.

Bu sorunun çözümü için olumlu yaklaşımlar sergilenirken, Hollanda tarafından da Türk Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemesi gerginlikleri tırmandırmıştır. Taraflar arasında; müttefiklik ilişkisi, Avrupa değerleri ve ortak çıkarlar temelinde, bu gerginlikler diplomasi yolu ile aşılmalıdır. Tüm dünyada ve Türkiye’de demokrasinin önemli sınavlardan geçtiği ve güvenlik risklerinin arttığı bu dönemde, tüm siyasetçilerin sağduyulu, ileri görüşlü ve çözüm odaklı olması tarihsel bir sorumluluktur.

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DHA

Son güncelleme: 17:5011.03.2017
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