TÜSİAD’ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu

Bugün yapılan TÜSİAD başkanlık seçimlerinde tek aday olan Erol Bilecik, TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu. Bilecik başkan olarak ilk açıklamasında, "TÜSİAD Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete her daim sahip çıkmıştır" dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na tekrar Tuncay Özilhan seçildi.

Bugün yapılan TÜSİAD başkanlık seçimlerinde tek aday olan Erol Bilecik, TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu. Bilecik başkan olarak ilk açıklamasında, "TÜSİAD Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete her daim sahip çıkmıştır" dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na tekrar Tuncay Özilhan seçildi.

TÜSİAD’ın bugün yapılan Genel Kurulu’nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes’in yerine Erol Bilecik seçildi. Bilecik seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmasında şunları söyledi: TÜSİAD’ın güçlü geleneğini güçlü bir geleceğe taşıyacağız. TÜSİAD Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete her daim sahip çıkmıştır. Daha büyük daha güçlü bir Türkiye adına iş dünyamızla ortak çabalar göstereceğiz. Her birinize şükranlarımızı sunuyorum.

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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na tekrar Tuncay Özilhan seçildi. Peki Tuncay Özilhan kimdir? 9 Temmuz 1947 Kayseri doğumlu olan Tuncay Özilhan liseyi Saint Joseph Lisesi’nde üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'de tamamladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek, Long Island Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleri ile devam etti. Özilhan, 18 Ocak 2001’de yapılan olağan genel kurul sonucunda TÜSİAD’ın 11. başkanı oldu. Üç yıl bu görevde kaldıktan sonra 22 Ocak 2004’te görevini Ömer Sabancı’ya devretti.Tuncay Özilhan, babasının kurucu ortağı olduğu Anadolu Grubu’nda Mayıs 2007’den beri yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes SK Başkanı olan Tuncay Özilhan, Emine Özilhan'la evli ve üç çocuk sahibidir.