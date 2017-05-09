Ucuz seyahat pahalıya gelmesin

Yaz tatili için sezonun başlamasına sayılı günler kala seyahat acenteleri de avantajlı tatil paketleri sunuyor.

Hem bütçeye uygun hem de sorunsuz bir tatil yaşamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan turizm uzmanları ‘seyahat güvence paketi sözleşmesini' imzalamadan tatile çıkmayın uyarısında bulunuyor.

ACENTELER TÜRSAB ÜYESİ Mİ?

Türkiye'de tatile çıkan kişilerin büyük yüzdesinin erken rezervasyon indirimlerinden faydalandığını belirten Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğretim Görevlisi Gökhan Doğan, internette yer alan ve ucuza tatil vaat eden her sitenin güvenilir olmadığının altını çizdi. Öncelikle tatil paketi satın alınan acentenin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olması gerektiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

“Tatilcilerin kanundan gelen pek çok hakkı bulunuyor. Buna göre tatilciler seyahat güvence paketi sözleşmesi ile turun nitelikleri, süresi, ödeme planı, rehberlik hizmeti ve zorunlu sigorta ile seyahat iptal güvencesi gibi konularda güvence altına alınıyor. Tüketici bu şartları kabul edip sözleşmeyi imzaladıktan sonra seyahate güvenle çıkabiliyor. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise tüketici mahkemeleri devreye giriyor ve davaların yüzde 80'den fazlası tüketici lehine sonuçlanıyor. Ancak elinizde herhangi bir sözleşme yoksa herhangi bir hak da iddia edemezsiniz.”

Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Gökçe Özdemir de ucuza tatil için aylar öncesinden rezervasyon yaptıran tüketicilerin satın aldıkları paketin içeriğine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Özdemir, “Oda tiplerinin yanı sıra yeme içme hizmetinin sınırına ve ekstra hizmetlerin fiyatlarına da dikkat etmeliler” dedi.