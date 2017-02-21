Ulaştırma Bakanı Hollandalı firma iddiasına cevap verdi

3. Havalimanı projesine finansman sağlayan Hollandalı bir firmanın çevreye verilen zararı gerekçe göstererek desteğini çektiği iddia edildi. İddialar üzerine sozcu.com.tr'ye konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Kredi sisteminde anlaşmalarda herhangi bir sıkıntımız yok. Birinin sistemden çekilmesi demek, anlaşmaların sıkıntıya düştüğü anlamına gelmez" dedi. Bakan gündemdeki diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

3. Havalimanı projesine finansman sağlayan Hollandalı bir firmanın çevreye verilen zararı gerekçe göstererek desteğini çektiği iddia edildi. İddialar üzerine sozcu.com.tr'ye konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Kredi sisteminde anlaşmalarda herhangi bir sıkıntımız yok. Birinin sistemden çekilmesi demek, anlaşmaların sıkıntıya düştüğü anlamına gelmez" dedi. Bakan gündemdeki diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin dev projelerinden olan İstanbul 3. Havalimanı projesinde, finansman desteği veren Hollandalı bir firmanın, projenin çevreye zarar verdiğini gerekçe göstererek, desteğini çektiği öne sürüldü. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada tek bir firmanın çekilmesinin projenin etkilemeyeceğini söyledi. Arslan, Çanakkale 1915 Köprüsü için 13 finans kuruluşundan destek alındığını hatırlatarak,”Kredi sisteminde anlaşmalarda herhangi bir sıkıntımız yok. Birinin sistemden çekilmesi demek, anlaşmaların sıkıntıya düştüğü anlamına gelmez” dedi.

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI ŞİRKET İLE BİR ARAYA GELDİ

Kuzey Ormanları Savunması adlı oluşum, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Hollandalı bir şirketin Atradius Dutch State Business'a (ADSB) 2016 yılı içerisinde başvurduğunu belirtti. Oluşum açıklamasında “ADSB ise geçtiğimiz Ekim ayında KOS ile 3. havalimanı projesi hakkında irtibata geçti. ADSB yetkilileriyle İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda projenin bölge ekosistemi üzerinde bırakacağı kalıcı hasarları, projede yaşanan iş cinayetlerini, projenin kır ve kente etkisini ve projenin şeffaf bir şekilde ilerlemediği dahil olmak üzere bir dizi itirazımızı dile getirerek İstanbul'un katli demek olacak 3. Havalimanı’nın yapılmamasından başka bir yol olmadığını belirttik. Geçtiğimiz ay içinde de bizleri sevindiren haberi aldık: şirket muhtemelen kredi desteği reddi sonucunda projeden çekildiğini duyurdu” ifadesini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Arslan da, Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Hollandalı şirketin çekilmesi de dahil, Türkiye’nin dev projelerindeki son durum hakkında bilgi verdi. Ulaştırma Bakanı’nın Osmangazi köprüsünden, zarar eden Zafer Hava Limanı’na, Varlık Fonu’na kadar açıklamaları şöyle:

“TEK BİR FİRMANIN ÇEKİLMESİ, 3. HAVALİMANI ANLAŞMASINI ETKİLEMEZ”

Tek bir firmanın destek çekmesinin, 3. Havalimanı anlaşmasını etkilemeyeceğini söyleyen Ulaştırma Bakanı Arslan,”3. Havalimanında bir sıkıntı yok. Çok sayıda şirket finansman desteği veriyor. kaç tane şirketin destek verdiği konusundaki rakam şu anda aklımda tam olarak yok. ancak çok sayıda şirket destek veriyor. Kredi sisteminde anlaşmalarda herhangi bir sıkıntımız yok. birinin sistemden çekilmesi demek, anlaşmaların sıkıntıya düştüğü anlamına gelmez” dedi. .

“ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 13 FİRMA DESTEK VERDİ”

Arslan, Çanakkale Boğazı köprüsü için finansman desteği veren firma sayısının 13 olduğunu açıklayarak,” Çanakkale Boğazı köprüsü için 13 şirket destek veriyor. Eğer bir gün bunlardan biri çekilirse, fazla etkisi olmaz. Çanakkale Köprüsü çok önemli bir ihale ve çok önemli bir gösterge. ve 13 tane firma, finans kuruluşu, biz bunun finansını destekleyeceğiz diye mektup verdi” dedi.

ʻʻ Katma değer üreten projeye herkes gelir para verir. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan

“VARLIK FONU, YAP-İŞLET-DEVRET İÇİN DEĞİL; SOSYAL FAYDA PROJELERİ İÇİN KULLANILABİLİR”

Ulaştırma Bakanı Arslan, 3. köprü, Çanakkale köprüsü gibi “yap-işlet-devret” sistemiyle yapılan dev projelerde Varlık Fonu’nun kullanılmayacağını da söyledi. Arslan, “Bu projelerin Varlık fonu ile ilgisi yok. Destek, mevcut sistemde, yap işlet devrete ilişkin olarak verilen destek. Fonun amacı, farklı altyapı projelerimiz var, onlar için. Ekonomik değil, sosyal fayda için yapacağımız projeler için. Ekonomik çıkmadığı için Sosyal fayda için yaptığımız projelerimiz için fondan destek alırız gerekirse. Katma değer üreten projeye herkes gelir para verir. Ama sosyal fayda olunca, haklı olarak finans bulunamayabilir. O zaman da fondan faydalanacağız” dedi.

“ZARAR EDEN ZAFER HAVALİMANI SİSTEMİN BİR PARÇASI”

Türkiye’nin dördüncü büyük hava limanı olarak inşa edilen, ancak büyük zarar getiren Zafer Havalimanı konusunda da açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Arslan, “Çok net söyleyeyim; sadece bir havalimanı olarak bakmamak lazım. bizim havalimanlarından garanti üzeri aldığımız para yaklaşık 400 milyon dolar. Zafer havalimanında da garantiden kaynaklı ödediğimiz ise sadece 40 milyon dolar.biz tabi sadece bir havalimanına değil, sistemin bütününe bakıyoruz. Sistem birbirinin tamamlayıcısı, bütünü. Yani siz Zafer’den garanti üstü para verebilirsiniz ama, Zafer’den kaynaklı oluşturduğunuz yeni koridorlarda başka havalimanlarında da gelir artıyor. Orada da da 400 almış durumdayız. Toplam hava limanı yap işletlerden kaynaklı garanti üstü aldığımız aldığımız miktar 400 milyon dolar. Garantiden kaynaklı ödediğimiz 40 milyon dolar.”

ʻʻ Kış aylarında hep en dip nokta olur geçiş anlamında. Ama ilkbahar ve yazla birlikte pik noktaya erişir geçişler. biz sene sonu ortalamalarına göre davranıyoruz. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan

“OSMANGAZİ’DE GEÇİŞLER ARTTI”

Ulaştırma Bakanı Arslan, geçiş garantisi verilen, ancak beklenen geçiş sayısı tutturulamayan Osmangazi Köprüsü konusundaki eleştirileri de yanıtladı. “Kış aylarında geçişler hep dip noktada olur. Ama ilkbahar ve yazla birlikte pik notaya erişir” diyen Arslan, geçiş ortalamalarının ise her yılın sonunda alındığını açıkladı. Bakan şöyle konuştu, “Kış aylarında hep en dip nokta olur geçiş anlamında. Ama ilkbahar ve yazla birlikte pik noktaya erişir geçişler. biz sene sonu ortalamalarına göre davranıyoruz. Özellikle ücret düştükten sonra bir artış var. yüzde 50’ye vardı. Başangıçta yüzde 30’du, şimde yüzde 50’ye vardı Osmangazi Köprüsü’nde. Bursa bağlantı kısmı da bir hafta 10 gün içinde açılıyor. Bursa’ya kadar uzanmış olacak. Yol açıldıkça, kendi trafiğini de ilave arttırıyor, yeni trafik geliyor. Hesaplaşma da yılın sonunda, yıllık geçişlere göre alınıyor. Ortalama alınıyor. 2017 sonunda tüm geçişlerin ortalaması alınacak, hesaplaşma buna göre yapılacak” dedi.