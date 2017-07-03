Ulaştırma Bakanı’ndan mega proje açıklamaları

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan çok tartışılan mega projelerle ilgili açıklama yaptı. Projelerden geçen araç sayısının hedeflerle uyumlu olduğunu söyleyen bakan köprüden hiç geçmeyen birinin neden ücretini ödediğini hususunda, "Hepsi dolaylı katma değer. O yorumları yapanlar, bu katma değeri hesaba katmıyor" diye konuştu.

İşte Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Bakan Ahmet Arslan ile Kars'ta konuştuğumuz için kendisine hep söylenen “Kars'ta yaşayıp hayatı boyunca o köprülerden geçmeyecek vatandaşın o köprü için vergi ödeyeceği” yorumunu hatırlattım. Yanıtı şöyle oldu: “Sadece kaç araç/kişi geçtiye bakarak etki analizi yapamazsınız. Projelerin oluşturduğu toplam katma değere bakmak lazım oluşturuyor. İstanbul-İzmir otoyolunun etrafında değerler şimdiden çok arttı. Ayrıca yolla birlikte sanayi de geliyor. Geçtiği kentlerin kendi trafiği oluşuyor. Ekonominin toplamında bir büyümeye yol açıyor. Diğer taraftan bu projeler sadece lokalde hizmet etmiyor. Asya ile Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye'nin uluslararası koridorları birleştiren bir ülke olmasını da hesaba katmak gerek. Topraklarımıza Ağrı'dan girip Edirne'den çıkan her TIR, para ödüyor. Osmangazi Köprüsü, bağlantı yolları İstanbul'dan İzmir'e oradan da deniz aşırı taşımacılık sektörünü tamamlayacak. Hepsi dolaylı katma değer. O yorumları yapanlar, bu katma değeri hesaba katmıyor.”

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‘DEVLET YAPSA DA ÖDEYECEKTİK’

BAKAN Arslan projeler hazırlanırken önlerinde iki yöntem olduğuna dikkat çekti. Biri Kamu Özel İşbirliği, diğeri doğrudan kamu yatırımı. İstanbul'un ilk iki boğaz köprüsü kamu yatırımı ile yapılmıştı. Devlet borçlanıp, borçlarını ödemişti. Bakan, yapılan tercihin gerekçelerini şöyle özetledi: “Özel sektör dinamiği ve finansmanı ile Kamu Özel İşbirliği ile yapılan bu projeler için dünyanın her yerinde garanti verilir. Dünyanın her yerinde gıpta ile bakıyorlar, özel sektör dinamiğini ortaya koyma kapasitemizi takdir ediyorlar. Eğer kamu finansmanı ile yapsaydık, bu kadar projeyi aynı anda yapmaktan vazgeçmek zorunda kalırdık. Ülkenin hayati projelerini hep geleceğe bırakırdık. Üstelik devlet doğrudan borçlanacaktı. Gönül isterdi ki ücretsiz yapalım. Ama gelirimiz, yatırım bütçemiz belli. Şunu da unutmamak lazım: Bütün projeler işletme süresi sonunda devlete geçecek. İşletme hakkını devrederek ekstra bir gelir elde edeceğiz.” Peki, bu tür köprüler olan ülkelerde geçiş ücretlerinin daha düşük olduğu hatta bazılarında hiç ücret alınmadığı doğru mu? Bakan Arslan, Norveç ile Danimarka arasındaki tünel ve köprüyü örnek verdi. İzmir Körfez geçişi projesine çok benzediğini anlattı ve araç başına geçiş için 40 Euro ücret alındığına dikkat çekti.

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‘KÖPRÜ ORANARIMINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

İstanbullular bu aralar köprüdeki bakım çalışmalarından dolayı trafik çilesi çekiyor. Belki Bakan Arslan ilan edilen 31 Ağustos tarihinden daha erken bitirecekleri müjdesini verir diye şansımı denedim. “Elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Belli bir sırayla çalıştıkları için bir iş bitmeden diğerine geçilemediğini, bu yüzden takvimi kısaltmakta zorlandıklarını anlattı. Ancak gelecek yıllar için şunu müjdeledi: “26 yıl sonra yapılan bu bakımdan sonra artık asfalt çalışmaları 2-3 gün içinde bitirilebilecek.”