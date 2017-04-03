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Ülker’den borsaya açıklama

Yayımlanan 1 Nisan reklamı gündem olan Ülker sabah saatlerinde borsaya açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, "Marka aleyhine mesnetsiz iddialarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Reklam sürecinde ihmal veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.
Sozcu.com.tr
08:453 Nisan 2017
Ekonomi
Ülker’den borsaya açıklama
Yayımlanan 1 Nisan reklamı gündem olan Ülker sabah saatlerinde borsaya açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, "Marka aleyhine mesnetsiz iddialarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Reklam sürecinde ihmal veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

İşte Ülker Bisküvi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama: Bir reklam kampanyamız çerçevesinde dijital mecradaki iletişimlerimiz içinden seçilen bazı görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklenerek kampanyanın özü ile uzaktan yakından bağlantısı olmayan noktalara çekilmiş; markamıza yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Şirketimiz ve markamız aleyhine yürütülen bu mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki süreç tarafımızca yürütülmekte olup, bu hususta ihmal ve/veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

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Son güncelleme: 08:4703.04.2017
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