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Umman’da eğlence mekanı işletiyordu Reina’da öldü

Umman'daki ünlü eğlence mekanı Pi Lounge'ın işletmecisi Nawras Affas Reina katliamında hayatını kaybetti.
09:303 Ocak 2017
Ekonomi
Umman’da eğlence mekanı işletiyordu Reina’da öldü
Umman'daki ünlü eğlence mekanı Pi Lounge'ın işletmecisi Nawras Affas Reina katliamında hayatını kaybetti.

Irak asıllı Ürdünlü işadamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldırısında öldü. Ürdün ve Irak'ta yatırımları olan El-Sarraf'ın, Ürdün'de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan işadamlarından biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf'ın arkadaşı olan Nawras Affas da ölenler arasında.

Pi Lounge-Umman

Pi Lounge-Umman

Ürdün'ün başkenti Umman'da Pi Lounge adlı kulübün işletmecisi olan Affas, işadamı El-Sarraf'la birlikte yılbaşı için İstanbul'a gelmişti.
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