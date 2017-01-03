Umman’da eğlence mekanı işletiyordu Reina’da öldü

Umman'daki ünlü eğlence mekanı Pi Lounge'ın işletmecisi Nawras Affas Reina katliamında hayatını kaybetti.

Irak asıllı Ürdünlü işadamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldırısında öldü. Ürdün ve Irak'ta yatırımları olan El-Sarraf'ın, Ürdün'de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan işadamlarından biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf'ın arkadaşı olan Nawras Affas da ölenler arasında.

Ürdün'ün başkenti Umman'da Pi Lounge adlı kulübün işletmecisi olan Affas, işadamı El-Sarraf'la birlikte yılbaşı için İstanbul'a gelmişti.

