Üreticiden 9 liraya alınan fındık 60 liraya satılıyor

Ordu'da 9 liradan satın alınan fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendecilerde ve kuru yemişçilerde 60 liradan satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın maliyetinin altında satılmasına rağmen iç fındık fiyatının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "8-10 lira bandındaki fiyatlar oluştuğunda iç fındık bu fiyata göre tüketiciye yansıması lazım. Aradaki farkın nerelere gittiğini merak ediyoruz" dedi.

DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındık 10.50 TL, levant kalite fındık 10 TL’den satın alınırken, Ordu’da serbest piyasada fiyat 9 TL olduğu belirtildi. 9 liradan satın alınan fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendeci ve kuru yemişçilerde 60 liradan satılıyor.

İLGİLİ HABER Karadenizli fındık üreticisi cinnet getirdi

Fındık fabrikalarında işlenerek kavrulan fındığın büyük bölümü ihraç ediliyor. Ülke ekonomisine de büyük döviz girdisi sağlayan fındığın, üreticiden ucuza alınarak özellikle iç piyasada yüksek fiyata satılması ise şaşırtıyor. TZOB Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın halen maliyetinin altında satıldığını belirterek, şöyle dedi:

“Fındık birkaç sene önce 15-20 TL olduğu zaman iç fındık 50-70 TL arasında seyrediyordu. O zaman üreticinin pazara sunduğu fiyatla tüketici arasında büyük fark vardı. Tepki gösterdiğimizde fındık fiyatları yükseldi. Malesef son 1.5 yıldır, özellikle bu üretici serbest piyasada 8-10 TL bandında fındığı pazara sunuyor.

İLGİLİ HABER Fındık üreticilerinden ilginç protesto

Halen iç piyasada tüketiciye yansıyan iç fındık mamülleri fiyatları 50 TL’nin üzerinde gidiyor. Bu doğru bir durum değil. Baktığımızda üreticiyle tüketici arasında çok büyük uçurum var. Aradaki büyük fark nerelere gidiyor. Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Üretici de bunu sorgulamak istiyor.”

İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu'ndan fındık için 6 maddelik çözüm önerisi

PAZARDA DÜŞÜK, İHRACATTA İYİ RAKAMLARLA DEVAM EDİYOR

Fındık üreticisinin kaybettiğini, tüketiciye yansıtan ilgili sektöründe fındık üzerinde büyük rant elde ettiğini de vurgulayan Arslan Soydan şunları söyledi:

“Fındıkta 8-10 TL bandında fiyatlar oluştuğunda iç fındık ve diğer mamüllerin bu fiyata göre tüketiciye yansıması lazım. Çünkü tüketici de bu fiyatların yüksek oluşundan ister istemez fındığı tüketmesini engelliyor. Fındıkta malesef böyle bir durum var. Özellikle 2017’ye baktığımızda fındık pazarda düşük ama ihracatta çok iyi rakamlarla devam ediyor. Geçen seneki iki aylık rakamlara göre daha fazla ihracatımız var. İhracatta bir sorun yok ama malesef üreticinin hem sattığı fındıkta sorun var, hem de tükettiği fiyatlarda sorun var. Muhakkak mantıklı fiyatların oluşması lazım. Kesinlikle bizim üretici olarak pazara sunduğumuz fiyatlar maliyetin seviyesinde fiyatlar. Maliyetin üzerinde bir fiyatın oluşması gerekirdi. TMO müdahale alımları gerçekleştirdi. Müdahale alımını serbest piyasa taban fiyat değil, tavan fiyat olarak yansıttı ve fiyatların yükselmemesi içinde direnişini devam ettirdi.”