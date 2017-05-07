Üretken ve yaratıcı gençlere büyük destek

Taşyapı Grubu 81 ildeki tüm yetenekli öğrencilere destek vermek için kolları sıvadı. Bu konu için başlatılan projeyi Grup Başkanı Emrullah Turanlı’nın Başkan Yardımcısı kızı Ece Turanlı yönetecek

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yetenekli öğrencilere destek vermek için başlattığı projeyi yönetmesi için şirketin Başkan Yardımcısı kızı Ece Turanlı'yı görevlendirdi. Yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için kolları sıvayan Ece Turanlı, ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Ortaokulu'nda gerçekleşen “Yenilenebilir Enerji” konulu yarışmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul genelinde 17 okuldan 60 öğrencinin katıldığı yarışmada 39 proje jüri tarafından incelendi. Misafir okullar arasından Darüşşafaka Eğitim Kurumu öğrencilerinin ‘Metro dursun, enerji dolsun' projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları arasından ise Dr. Natuk Birkan Ortaokulu öğrencilerinin ‘Mikroplastiklerin yolculuğu' adlı çalışma birinci seçildi. Değerlendirmeler sonucunda iki ayrı okul kategorisinde dereceye giren ilk 5'er projeye Ece Turanlı tarafından birbirinden değerli hediyeler verildi.

DOĞRU BİR İŞ YAPTIĞIMIZI GÖRDÜK

Ödül töreninde konuşan Ece Turanlı, babası Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın uygulamalı eğitim konusundaki ısrarlı hassasiyeti nedeniyle bu projeye destek verdiklerini söyledi. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan ve 3 dil bilen Ece Turanlı, öğrencilerin yenilenebilir enerji konusundaki projelerini görünce ne kadar doğru bir iş yaptıklarını anladıklarını belirterek, uygulamalı eğitime verdikleri desteğin Türkiye genelinde 81 ilde ve tüm ilçelerini kapsayan bir proje haline gelmesinin en büyük hedefleri olduğunu kaydetti. Ece Turanlı şunları söyledi:

“25 yaşına kadar bir fiil öğrencilik yapıyoruz. Her akşam okuldan gelip ev ödevleri yapıyoruz, sunumlar hazırlıyoruz. Maalesef eğitim sistemimiz ezbere dayalı. Bunun sonunda öğrenciler mezun olduğunda sudan çıkmış balığa dönüyor. İnsanlar analitik düşünceyi küçük yaşlarda kazanabilirler. Bu proje, çocuklarımıza analitik düşünceye yönlendirilmeleri için bir başlangıç. Biz Taşyapı olarak o nedenle bu projenin içindeyiz.”

ANALİTİK DÜŞÜNCEYİ ÖĞRENSİNLER

Her çocuğun daha öğrenciyken; çalışkan, üretken, analitik düşünebilen, öğrendiklerini ve düşündüklerini gerçek hayata aktarabilen yetenekte olmasını istediklerini kaydeden Turanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Babam Emrullah Bey'in bir sözü var, ‘40 yılımı ticaret hayatıma verdim. 40 yılda edindiğim kazanımlarımı bu uğurda feda etmeye hazırım.' Önemli olan çocuklarımızın içindeki bu şevki ortaya çıkartmak. Bu konuda en uygun yaştalar. Burada çocuklarımız ürettikleri ve ortaya çıkardıkları projelerle bu işe ne kadar istekli olduklarını ortaya koyuyor. Yeter ki çocuklarımıza imkan sağlayalım. Bu projeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dereceye giren çocuklarımızın yanında dereceye girmeyen öğrencilerimize de bu tür yarışmalara katılma şevklerini arttırmak için ödüller verdik.”

10 MİLYON İŞSİZİMİZ VAR

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Türkiye'de nüfusun 10 milyonunun yani yüzde 12'sinin işsiz olduğunu söyledi. Turanlı, “Bu işsizlerimizin yüzde 90'ı aslında iyi niyetli, temiz ve samimi insanlar. Ama meslekleri olmadığı ve uygulamalı eğitim almadan mezun oldukları için iş bulamıyorlar. Yaşları 20-35 arasında olan işsiz insanlarımızı ülkenin ihtiyaçlarına ve becerilerine göre eğitime tabi tutup askeri ücretin üstünde bir ücretle işe başlatmamız lazım” dedi.

UYGULAMALI EĞİTİM ŞART

Milyonlarca Türk evladının asgari ücretle çalıştığını ve geçindiğini ifade eden Turanlı, işverenler daha fazla verim alamadığı için daha fazla maaş veremediğini bildirdi. Turanlı şöyle devam etti:

“Firmaların çalıştırdıkları personele uygulamalı eğitimle verimliliğini arttırmaları lazım. İki insanın yaptığı işi bir insanın yapmasını sağlamak o kişiye de iki katı maaş vermek gerekiyor. Gelecek yüzyıllarda ülkemizin dünyayla rekabet etmesi, refahın, mutluluğun ve huzurun artması terörün durması için yeni yetişen evlatlarımızın mutlaka ve mutlaka uygulamalı eğitim alması şart. Bugün yapmış olduğumuz bu hikaye uygulamalı eğitimin dallarından bir tanesi. Bugün çocuklarımız büyük bir mutluluk yaşadı.”

İNSAN SEVDİĞİ İŞİ YAPMALI

Çocukların küçük yaşlardan üniversiteden mezun olana kadar sevdikleri ve inandıkları dallarda eğitim alması gerektiğini savunan Turanlı, insanın hayatta başarılı olabilmesi için sevdiği işi yapması gerektiğini söyledi. Turanlı, “Sevdiği işi yapmıyorsa başarılı da olamaz mutlu da olamaz. Şimdi gençler okuldan hiçbir uygulama yapmadan mezun oluyor. Hiçbir faaliyeti yok. Elinde diplomasıyla iş aramaya başlıyor. İş yok, bulsa da askeri ücretle iş buluyor. Bu sıkıntıların yaşanmaması için çocuklarımıza üretken ve yaratıcı olmalarını öğretmemiz lazım. Çocuğumuz bir fiil çalışacak mücadele edecek, düşünecek araştıracak ve aşkla becerisini ortaya koyacak. Çocuklarımız bu yaşta çalışarak başarılı olacaklarını ve karşılığını alacaklarını görmeliler. Yaratıcı ve üretken gençlerin yetiştirilmesi için desteğimizi Türkiye'nin 81 iline yayacağız” diye konuştu.

Akıntıdan enerjiye ödül

Emrullah Turanlı'nın oğlu Emin Turanlı'nın yer aldığı proje de ödül aldı. Emin Turanlı'nın yer aldığı grup“Derinliklerdeki enerji” adlı bir proje hazırladı. İstanbul Boğazı'nda iki tür akıntının kesiştiği bölgeye türbin konarak akıntının şiddetiyle dönen türbinlerden enerji elde edilen proje, mansiyon ödülüne layık görüldü.

Amaç öğrencileri araştırmaya teşvik

Programda konuşan İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sevgi Döndü, desteklerinden ötürü Emrullah Turanlı'ya teşekkür etti. Döndü, “1. Fen Bilimleri Proje Yarışması'nın temel amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve alternatif kaynaklar üretebilmenin önemi konusunda öğrencilerin farkındalıklarını artırmak. Ayrıca daha az enerjiyle daha çok verim sağlayacak teknolojileri harekete geçirmek için öğrencileri araştırmaya teşvik etmek, fikir ve proje üretmelerine olanak sağlamaktır” dedi. İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokul Müdürü Aybars Şehirtay da öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili nasıl projeler geliştirilebildiklerini görmek için yarışma düzenlediklerini kaydetti. Şehirtay, “Önemli olan çocukların ufuklarını açabilmek. Doğaya zarar vermeden enerji elde etmeyi düşündükleri projelerini sergilediler” diye konuştu.