Utandıran birincilik

Türkiye çimento üretiminde Avrupa’da birinci oldu, ancak sektör temsilcileri bunun utanılacak bir durum olduğunu dile getirdi.

Türkiye çimento üretiminde Avrupa’da birinci oldu, ancak sektör temsilcileri bunun utanılacak bir durum olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye çimento sektöründe dünyada önemli üretici ve ihracatçı ülkelerden birisi haline geldi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özinönü, çimento üretiminde Avrupa'da birinci olduklarını ama bundan utanç duyduklarını söyledi.

Çimento sektörünün gelişmemiş ülkelerde kuvvetli olduğunu ifade eden Özinönü, Türkiye'nin de halen çimento fabrikası yatırımlarını teşvik ettiğini ve milyonlarca tonluk arz fazlalığı doğduğunu kaydetti. Özinönü, “Gelişmiş ülkeler çimentoyu terk ediyor. Pakistan, Hindistan ve Çin gibi ülkeler ise artırıyor. ABD de üretimi bıraktı ve son iki yıldır ithalatını yükseltti. Türkiye'nin toplam çimento üretim kapasitesi 100 milyon ton, bunun 65 milyonu iç tüketime gidiyor. 35 milyon tonu ise ihraç edilebilir durumda. Ama sadece 11-12 milyon tonu ihraç ediliyor” dedi.

KİLOGRAMI 0.03 DOLAR

Çimento üretiminde yüksek enerji kullanıldığını ve çevreye zarar verildiğini ifade eden Özinönü, iç tüketimin dışında üretimin yanlış olduğunu yıllardan beri hükümete ilettiklerini ancak bu kapasite fazlalığına rağmen halen çimento fabrikalarının açıldığını kaydetti. Soma ve Sakarya'da yeni çimento fabrikalarının inşa edildiğini, onay için de bekleyen yatırımlar olduğunu anlatan Özinönü, çimento ihracat fiyatının Türkiye ortalamasının çok çok altında, 0.03 dolar olduğunu belirtti.

ÇCSİB Başkanı Bahadır Kayan ise birlik olarak 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5.5 azalışla 2.75 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, ihracatta ilk 5 ülkenin de sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İsrail ve İngiltere olduğunu söyledi. Dünyanın en önemli karar alıcı mimarlarının Londra'da olması nedeniyle bu şehri seramik tanıtımında üs olarak seçtiklerini ifade eden Kayan, Londra'daki Türk Ticaret Merkezi'ni de ‘Turkish Design Center' haline getireceklerini kaydetti.