Uzaya gitmek kolay mı?

'İnsanoğlu Ay'a gitti biz hala nelerle uğraşıyoruz' derken andığınız Ay'ı paranız varsa artık çok daha yakından görebileceksiniz. Uzay turizmi artık gerçek bir sektör haline geldi, fakat turistlerin yolculuk öncesi aldığı eğitimler gerçekten çok zor.

'İnsanoğlu Ay'a gitti biz hala nelerle uğraşıyoruz' derken andığınız Ay'ı paranız varsa artık çok daha yakından görebileceksiniz. Uzay turizmi artık gerçek bir sektör haline geldi, fakat turistlerin yolculuk öncesi aldığı eğitimler gerçekten çok zor.

Uzay turizmi son yıllarda yapılan atılımlarla ciddi bir sektör olmaya başladı. Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği destekle gündemde olan dahi lakaplı iş adamı Elon Musk’ın kurduğu SpaceX 2018 yılı içinde iki kişiyi turist olarak uzaya götüreceğini açıkladı.

İnsanoğlunun aya ayak basmasından bugüne kadar 500’e yakın kişi uzay seyahati yapma fırsatı yakaladı. Fakat uzaya astronot veya turist olarak gitmek son derece zahmetli bir iş.

CNN Money’nin uzaya turist olarak giden insanların deneyimlerinden aktardığına göre 2007 yılında Rus kozmonotlar eşliğinde uzaya turist olarak giden Charles Simonyi uzay eğitiminin oldukça zor olduğunu belirtti.

‘HER GÜN DÜŞÜNÜYORUM’

2001 yılında 8 gün uzayda kalan ilk uzay turisti Dennis Tito seyahatini her gün düşündüğünü söylüyor. Rus bir ekiple uzaya giden Tito uzayı görmeden önce eğitimi boyunca çok kötü yemekler yediğini işaret fişeği ve silah kullanma eğitimi aldığını söylüyor. Uzay turistlerine silah kullanmak öğretiliyor çünkü beklenmedik bir şekilde roket dünyaya iniş yaparsa hangi bölgede olduğuna göre turistlerin kendilerini korumak zorunda kalabileceği varsayılıyor.

‘İKİ GÜN ORMANDA KALDI’

Uzaydaki hava basıncı dünyadan çok daha farklı. Bu yüzden turistlere G kuvvetiyle nasıl mücadele edeceklerini de öğreniyorlar. Simonyi ise 2007 yılındaki seyahatinden önceki eğitim sürecinde iki gün boyunca Moskova’nın dışındaki bir ormanda hayatta kalma mücadelesi vermiş. Eğitimin bir parçası olarak kendine ormanda sığınak yapan ve beslenmeye çalışan Simonyi ormanda kaldığı süreçte yanında bulunan yaşam çantasındaki su ve gıda ile beslendi.

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK: HALİL KAYIKÇI

Uzaya gidecek ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise İTÜ Uzay Mühendisliği öğrencisi Halil Kayıkçı olacak. Kayıkçı özel bir şirketin çekilişine katıldı ve testler sonrası uzaya gitmeye hak kazandı. Habertürk Gazetesi’nden Ümran Avcı’ya konuşan Kayıkçı, “Kayıkçı, “Uzay yolculuğundan korkmuyorum çünkü İstanbul'da yaşamak daha tehlikeli bence” demişti. Kayıkçı yolculuğunu bu yıl içerisinde gerçekleştirecek.

TÜRKİYE’DEN 3 KİŞİ SEÇİLDİ

2008 yılında uzaya turist olarak giden Richard Garriott, “Uzaya yolculuk tarihi içinde bugüne kadar ne yapıldıysa hepsini öğreniyorsunuz” dedi. Garriott aldığı eğitimi dalış için sertifika almaya benzetiyor.

ABD merkezli SCX firması Türkiye’den üç kişiyi uzaya götürmek üzere anlaştı bile. Firmadan yapılan açıklamaya göre iş kadını Ahu Uysal ve Timur Özkan ise Ercan Kaygısız isimli vatandaşlar uzayı görme şansını yakalayacak. Seyahatin ne zaman gerçekleşeceği kesin olarak açıklanmazken müşterilerin uzaya yolculuk için harcayacakları para 100 bin dolar.