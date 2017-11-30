Vatandaş döviz almaya devam ediyor

Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 24 Kasım ile biten haftada 1.46 milyar dolar artışla 160.9 milyar dolar oldu.

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Yurtiçinde yerleşik olarak bulunan vatandaşların 24 Kasım itibariyle yabancı para mevduatları 2.85 milyar dolar arttı.

TCMB verilerine göre, bireylerin 24 Kasım ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 307.8 milyon dolar artışla 93.5 milyar dolara, kurumların ise 1.15 milyar dolar artışla 66.39 milyar dolara yükseldi.

TL geçen hafta 3.85’li seviyelerden 3.9790’a kadar yükselmiş ve haftayı 3.95 civarında tamamlamıştı.

‘ZARRAB BASKI UNSURU’

Enflasyonda yüksek seyir, TL’de son dönemdeki sert değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde de baskı yaratacağı endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler ve TCMB’ye yönelik eleştirilerle son dönemde değer kaybeden TL’de ABD’de devam eden ve Reza Zarrab’ın tanık konumuna geçtiği davanın sonuçlarına ilişkin endişeler de baskı unsuru oldu.

Verilere göre 17 Kasım ile biten haftada yurtiçinde yerleşiklerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.4 milyar dolar artışla 159.4 milyar dolar olmuştu.

Yurtiçi yerleşikler TL’de sert değer kayıpları olduğu dönemde genelde döviz satışı yapıyor. Ancak son iki haftada kurdaki yükselişe karşın döviz alımı gerçekleşti. Bankacılar alım işlemlerinin yurtiçi yerleşiklerin TL’deki zayıflamanın süreceği beklentisine girdiklerine işaret ettiğini belirtiyor.