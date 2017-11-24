Vatandaş ‘en büyük sorunum ekonomi’ diyor

Xsights Araştırma'nın raporuna göre vatandaş en önemli sorunu olarak ekonomiyi gösteriyor. Toplumsal Nabız Anketi'nin sonuçlarına göre 'Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?' sorusuna yüzde 53 ekonomi yanıtını verdi.

Xsights Araştırma Dünya Gazetesi için bir anket gerçekleştirdi. Handan Sema Ceylan’ın haberine göre; anket sonuçlarında Türkiye, üçüncü çeyrekte de ‘en önemli meselesi’nin ekonomi olduğunun altı çizildi. Xsights Araştırma’nın Dünya Gazetesi için çeyreksel bazda gerçekleştirdiği ankette, vatandaş ‘tüm sorunlarım bir yana ekonomi bir yana’ diyor.

YÜZDE 44 GELECEKTEN UMUTSUZ

“Türkiye'nin en önemli sorunları” arasında “ekonomi” ilk sıraya yükseldi. “Toplumsal Nabız Anketi”nin üçüncü çeyrek sonuçlarında vatandaşlar, “Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli mesele sizce nedir?” sorusuna yüzde 53 ile “ekonomi” yanıtını verdi.

Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 39, ikinci çeyrekte ise yüzde 49 düzeyindeydi. Türkiye'nin 26 kentinden 1500 kişi ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, geleceğe ilişkin “iyimserlik” oranında da düşüş gözleniyor. Ankete katılanların yüzde 44'ü “gelecek 5 yıl içinde ülkenin genel durumunun bugünkünden daha kötü”, yüzde 27'si ise “daha iyi” olacağını öngörüyor.

Geleceğe ilişkin iyimser beklenti taşıyanların oranı ikinci çeyrekte yüzde 46 düzeyindeydi.

ANKETE 26 İLDEN 1500 KİŞİ KATILDI

Ankete katılan kentler:

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Hatay, Trabzon, Van, Manisa, Samsun, Konya, Tekirdağ, Balıkesir, Mardin, Aydın, Malatya, Erzurum, Zonguldak, Kastamonu, Ağrı, Kırıkkale.

Anketten öne çıkanlar:

– Katılımcıların yüzde 44’ü 5 yıl içinde Türkiye’nin bugünkü durumundan daha kötü olacağını düşünüyor.

– Yüzde 19 devlet hizmetlerinden en çok din hizmetlerinden memnun.

– TEOG’un değiştirilmesini desteklemeyenler yüzde 47.