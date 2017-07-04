Vatandaş kamuda mülakatın kaldırılmasını istiyor

Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan ankete göre vatandaş, kamuya memur alımında adaletli davranılmadığını düşünüyor.

Türkiye Kamu-Sen tarafından, 7 bin 19 kişi ile yapılan, “Kamuya memur alımında adaletli davranılıyor mu?'' anketinden yüzde 94 oranında “Hayır” çıktı. Genel Başkan İsmail Koncuk, kamuya personel alımlarında mülakatın kaldırılmasını istedi. Koncuk, “Mülakatlarda çok ciddi haksızlıklar yaşanıyor” dedi.

Öğretmen alımları dışında yönetici atamalarında ve memur alımlarında da mülakat uygulaması getirilmesini eleştiren Koncuk, yazılı sınav puanını görmezden gelip sadece sözlü puanına göre yapılan bin 709 şube müdürü atamasının, Danıştay'dan döndüğünü de hatırlattı ve. “MEB'in sadece sözlü sınav puanına dayalı yaptığı bin 709 şube müdürlüğü atamasının iptalini bekliyoruz'' dedi.

İsmail Koncuk, mülakatın olduğu alanda haksızlıkların yaşandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

HAKSIZLIKLAR YAŞANIYOR

“KPSS'de yüksek puan alanlara sözlü sınavda düşük puanlar ya da KPSS'de düşük puan alanlara yüksek puanlar, aynı KPSS puanına sahip iki kişiye farklı sözlü puanları verildiği görüldü. Hatta ilk girdiği sözlü sınavda yüksek puan alan bir adaya, ikinci sınavda düşük puan veriliyor. Anket sonuçları da mülakatın objektif olmadığını gösteriyor. Mülakat gibi yoruma açık bir yöntemle, objektif kriterler getireceğinizi iddia etmek, iktidarı da kamuoyu önünde zor duruma düşürür. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı mülakatı mutlaka kaldırmalıdır. Hükümet memur alımlarında da hiçbir şekilde mülakata yer vermemelidir. Bazı özel yetenek gerektiren meslekler istisna olmak üzere tüm memur alımları, mülakatsız ve KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmalıdır.”