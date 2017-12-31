Vatandaş zammını markete kaptırdı

Asgari ücrete yapılan 199 liralık zam 2018’in ortasında gıda zamlarıyla eriyecek. Geçen yıl bugün benzin 4 lira 58 kuruş, beyaz peynir 11 lira 45 kuruştu. Benzine yüzde 18, peynire yüzde 28 zam geldi.

Pasaport harçlarından trafik cezalarına motorlu taşıtlar vergisine kadar birçok alanda zam yağmuru altından kalan vatandaş aynı marketten geçtiğimiz yıla oranla aynı para ile yüzde 20 daha az alışveriş yapabiliyor. Asgari ücretliye yapılan 199 TL'lik artışın gıda ürünlerindeki zamların devam etmesi durumunda birkaç ay içerisinde eriyeceğini söylemek zor olmaz.

Aynı marketlerin yayınladığı indirimli ürün kataloglarına bakıldığında gıdadaki fiyat artışları net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Bir zincir marketin geçtiğimiz yıl bugün yayınladığı ürünler kataloğunda 1 kilogramlık beyaz peynir 11 lira 45 kuruş iken bu hafta yayınladığı katalogda 15 lira 95 kuruş fiyatla satıldığı belirtildi. Yani geçtiğimiz yıldan bugüne yüzde 28 artış yaşandı. Yine aynı mağazanın geçtiğimiz yıl indirimli satışa koyduğu aynı marka olan 1 kilogramlık Osmancık pirinci 9 lira 25 kuruş için 2018'in ilk haftasından mağazada indirim olmaksızın fiyatı 11 lira 95 kuruş iken 10 lira 45 kuruşa çekilmiş. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22'lik fiyat artışı olduğu görünüyor.

PATATES YÜZDE 36 ZAMLANDI

Bu sefer başka bir zincir mağazanın indirimli ürün kataloğunu karşılaştırdık. Fiyatlardaki artışları çalışanın maaşının iki katından daha fazla arttı. Geçtiğimiz yıl çalışanlara yapılan zammın ortalaması yüzde 7'lerde kalırken patatese yüzde 36 fiyat farkı geldi. Aynı marketin 3 Aralık 2016'da yayınladığı katalogda patatesin kilogramı 95 kuruş iken 16 Aralık 2017'de yayınladığı katalogda 1 lira 95 kuruşa yükseldiği görünüyor.