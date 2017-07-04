Vekile 1.158 asile 49 TL zam

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı belli oldu. Zamla birlikte milletvekili maaşı 1.158 lira en düşük işçi emeklisi maaşı ise 49 lira arttı. Cumhurbaşkanı maaşı ise 2 bin 652 lira arttı.

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyonu eksi çıktı, maaş zammı da beklentilerin altına düştü. TÜİK tüketici enflasyonunu haziran ayında yüzde -0.27, ilk 6 ayda da yüzde 5.89 olarak hesapladı. Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı dahil yüzde 6.89, diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 5.89 zam yapılacak. Milletvekilleri bin 158 lira, en düşük maaşlı işçi emeklisi ise, 49 lira zam alacak. Cumhurbaşkanının maaşı da 2 bin 652 lira artacak ve net 35 bin 295 lira olacak.

EKSİYE DÜŞTÜ ZAM ERİDİ

TÜİK yılın ilk 5 ayında TÜFE'yi yüzde 6.18 olarak hesaplamıştı. Haziran enflasyonu hiç artmamış olsa dahi zam yüzde 6.18 düzeyinde gerçekleşecekti. Ancak haziranda enflasyon eksiye düşünce milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam da aşağı düştü.

Memur ve memur emeklilerine her 6 ayda bir toplu sözleşmeyle belirlenen oranlarda zam yapılıyor. Memur ve memur emeklilerine ayrıca enflasyon farkı ödeniyor. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise sadece geçmiş 6 aylık TÜFE oranında zam yapılıyor. Bu yılın ilk 6 ayında TÜFE yüzde 5.89 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına temmuzdan geçerli olarak sadece yüzde 5.89 oranında zam yapılabilecek.

İlk 6 ay için yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.89 oranında ‘enflasyon farkı' alma hakkı doğdu. Memur ve emeklilerine bu farkın dışında ayrıca ikinci 6 ay için yüzde 4 daha zam yapılacak ve böylece toplam zam oranı yüzde 6.89'a çıkacak. Toplu sözleşme nedeniyle memur emeklileriyle diğer emekliler arasında 1 puanlık zam farkı oluştu. Netleşen zam oranıyla birlikte 836 lira olan en düşük maaşlı işçi emeklisinin aylığı 49 lira artarak 885 liraya çıkacak. En düşük maaşlı esnaf emeklisinin aylığına 60 lira, en düşük tarım sigortalısının emekli aylığına da 56 lira zam yapılacak. En düşük maaşlı memur emeklisinin bin 683 lira olan aylığı ise 115 lira zamla bin 798 liraya yükselecek. Yeni zamlarla birlikte en yüksek maaşlı devlet memuru olan müsteşar maaşı 650 lira artarak 10 bin 87 liraya çıkacak. Genel müdür maaşı 568 lira zamla 8 bin 807 liraya çıkarken en düşük maaşlı devlet memurunun maaşı 2 bin 579 lira olacak.

CUMHURBAŞKANINA YÜZDE 8.12

Milletvekillerinin halen 16 bin 811 lira olan aylık maaşları bin 158 lira artarak 17 bin 969 liraya çıkacak. Bakanların maaşlarına da bin 191 lira zam yapılacak, 17 bin 291 lira olan maaşları temmuzdan itibaren 18 bin 482 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı ile emekli cumhurbaşkanları, başbakanlar ve emekli milletvekillerinin maaşlarına ise yılın başında yüzde 8.12 oranında peşin zam yapılmıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve emekli devlet yöneticilerine temmuzda yeni bir zam yapılmayacak. Ocakta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maaşı 2 bin 652 lira artırılarak 35 bin 295 liraya, emekli cumhurbaşkanlarınınki 21 bin 300 liraya, emekli başbakan aylığı 15 bin 990 liraya yükseltilmişti.