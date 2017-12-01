Veliler para toplayıp okula hizmetli tuttu

Anadolu’daki birçok köy okulu, öğrenci olmadığı gerekçesiyle kapatılırken, açık olanlarda ise hizmetli sorunu baş gösterdi. Veliler de son çare olarak kendi aralarında para toplayıp, temizlik için okula hizmetli personel tutuyor.

Bunun bir örneği de Niğde'de yaşandı. CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, Niğde'deki köy okullarının hizmetli açığı sorununu Meclis gündemine taşıdı. Niğde'de çok sayıda köy okulunun kapatıldığını söyleyen Gürer, “Ulukışla'nın Beyağıl Köyü'nde eğitime önem veriliyor ve köy okulunda hizmetli olmadığı için okul aile birliği kendi aralarında para toplayarak hizmetli görevlendirmeye çalışıyor. Bu kabul edilecek bir durum değildir” dedi. Sadece Beyağıl Köyü'nde değil diğer köy okullarında da durumun benzer olduğunu ve çok sayıda okulda hizmetli bulunmadığını vurgulayan Gürer, İŞKUR aracılığıyla köylerdeki okullara hizmetli verilmesini istedi.