Venezuela asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı

Politik ve ekonomik kaos içindeki Venezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Yıllık enflasyonun yüzde 720 olduğu ülkede zam devede kulak kaldı.

Dünyanın en kaotik ekonomisine sahip Venezuela’da enflasyon bu yıl yüzde 720 olunca asgari ücrete üç kez zam geldi.

CNN Money’nin haberine göre Venezuela devlet başkanı Maduro pazar günü yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 50 daha zam yaptıklarını açıkladı. 12 dolarlık (95 bin bolivar) son zamla birlikte ülkede asgari ücret 32 dolara (250 bin bolivar) çıktı.

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Venezuela ülkede fazla elektrik tüketilmesin diye bu yıl haftasonu tatilini belli dönemler için üç güne çıkarmıştı.

Venezuela’da emekli bir asker geçen haftalarda parlamento ve yüksek mahkeme binasına saldırı gerçekleştirmişti.

FABRİKAYA EL KONMUŞTU

Ülkede ekonomik kriz bütün sertliği ile hissedilirken hükümetin ekonomi politikaları doğrultusunda gitmeyen General Motors fabrikalarına devlet el koymuştu. General Motors yaptığı yazılı açıklamada, “GMV'nin (General Motors Venezolana) fabrikasına dün beklenmedik bir biçimde devlet yetkilileri tarafından el konulmuş ve normal operasyonlar durdurulmuştur. Ayrıca şirketin araçları gibi diğer varlıkları da yasadışı bir biçimde tesisten çıkarılmıştır” ifadesini kullanımştı.