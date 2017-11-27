Venezuela’dan krize tümgeneralli çözüm

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, 30 yılın en düşük üretim düzeyinde bocalayan ülkesinin devlet petrol şirketi PDVSA ve petrol bakanlığının başına, Ulusal Muhafız örgütünde tümgeneral olan bir kişiyi getirdi. Türkiye'de de 12 Eylül döneminde pek çok kurumun başına asker veya ordu kökenli insanlar geçirilmişti.

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Sektör analistleri ve kaynaklar, daha önce konut bakanlığı yapmış olan ancak enerji alanında bilinen hiçbir deneyimi olmayan Manuel Quevedo’nun beklenmeyen atanmasını, zor durumdaki petrol sektörü için kötü bir haber olarak yorumladılar. Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerinden birine sahip olan Venezuela’da bu görevleri iki deneyimli petrol uzmanından devralacak olan Quevedo, ülkenin en güçlü insanlarından biri haline gelecek.

Ancak bir yandan derin bir resesyon ve ABD yaptırımları sürerken, diğer yandan patlak veren yolsuzluluk skandalları ve borç yapılandırmasıyla da uğraşmak zorunda kalacak. Maduro dün yaptığı televizyon konuşmasında, “Yeni bir petrol devriminin zamanı geldi” dedi ve Quevedo’dan PDVSA’daki tüm yolsuzlukları temizlemesini istedi.

Kaynakların Maduro’nun en yakın destekçilerinden biri olarak niteledikleri Quevedo, bugün yemin ederek yeni görevlerini devralacak. Quevedo, “PDVSA’yı halkın kutsal mabedi haline getireceğiz” dedi.

Venezuela’nın devlet rafineri, petrol ve petrokimya ürünleri pazarlama kuruluşu olan Citgo Petroleum şirketinin altı yöneticisi geçen hafta rüşvet iddialarıyla Caracas’ta tutuklandı. Ağustos ayından bu yana yaklaşık 50 PDVSA görevlisi de tutuklanmıştı.

ORDUNUN ETKİNLİĞİ

Quevedo’nun yükselişi, Maduro kabinesinde olduğu gibi madencilik ve gıda dağıtımı gibi önemli sektörlerde de ordunun giderek artan ağırlığını gösteriyor. Venezuela’da petrol sektörüne atanan asker sayısı giderek artıyor. PDVSA bundan önce kimyager Nelson Martinez ve petrol bakanlığı mühendislerinden Eulogio Del Pino tarafından yönetiliyordu. ABD, Houston’da bulunan Baker Institute’ten Francisco Monaldi, “Ordu PDVSA’yı ele geçirme hedefine ulaştı. Görünüm karanlık” dedi.

Quevedo, Ulusal Muhafız birliklerinin Maduro karşıtı gösteriler sırasında protestocuların insan haklarını ihlal etmelerinden dolayı muhalefet tarafından suçlanıyor. Control Risks danışman şirketinden Raul Gallegos, “Uluslararası şirketler için şimdi durum çok değişecek. Eğer petrol şirketlerinin siyasi ve itibar riskleri daha da yükselirse o zaman sorun büyük” dedi. PDVSA, Rus devlet petrol şirketi Rosneft ve China National Petroleum Corp adlı Çin şirketi ile yakın işbirliği içinde. ABD’li Chevron ve Fransız Total gibi Batılı şirketler de Venzuela’da faaliyet gösteriyor.