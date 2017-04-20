Vergi beyan süreleri uzatıldı

Vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. KDV beyannameleri için 2 Mayıs son gün.

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Kurumlar Vergisi Beyannameleri verilme sürelerini uzattı.

GİB’den yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar, 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

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