Vergi indirimi kırmızı et fiyatlarına yansıyacak mı?

Kırmızı ette gümrük vergisi indirildi. Peki şimdi ne olacak? Vatandaş ucuza yiyebileceği etin hayalini kurmaya başladı ancak gelen haberler pek de o yönde değil. Alınan bu kararın fiyatları düşürmesi beklenmiyor ancak yükseliş durabilir. İyi haber Adana kebabın fiyatının yükselmesinin beklenmediği kötü haber ise fiyatın inmesinin de umulmadığı... Kesin olan şey ise yurt dışından getirilen hayvanın üreticiye büyük darbe vuracağı...

Resmi Gazete'nin 27 Haziran tarihli sayısında yer alan ithalat rejimine ek karar uyarınca, büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranları yüzde 26'ya, karkas et ithalatında ise yüzde 40'a indirildi. Peki bu durum piyasaya nasıl yansıyacak? ‘Reyonların ateşi düşecek, millet doya doya et yiyebilecek’ demek isterdik ama maalesef durum pek de öyle değil.

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Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurduğumuz Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, vergilerin düşürülmesinin fiyatlara indirim olarak yansımayacağını, bir ihtimal fiyat artışını durdurabileceğini söyledi.

İthalat yetkisinin sadece Et ve Süt Kurumu’nda olduğunu söyleyen Yalçındağ, “İthalat yetkisi özel sektörde yok. Devlet bir anlamda kendi ithalatına uyguladığı vergilerde indirim yaptı. Kuruma daha rahat hareket etme yetkisi verildi.” dedi.

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Bayramdan önce kasaplara karkas et satışının durdurulduğunu söyleyen Fazlı Yalçındağ, piyasanın bir takım ihtiyaçlarının olduğunu ve bu ihtiyaçların karşılanması gerektiğini söyledi. Kurumun yaptığı ithal eti kendilerinin göremediğini söyleyen Yalçındağ, müşterilerinin damak zevkine uygun eti satmak zorunda olduklarını belirtti.

‘ÜRETİCİ GİDERLERİ MAKUL SEVİYEYE İNMELİ’

Alınan kararın sadece kırmızı et fiyatlarında yaşanan fiyat artışını düşürebileceğini söyleyen Yalçındağ, fiyatlarda herhangi bir indirim beklemediklerini açıkladı.

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‘Üreticinin giderleri makul seviyeye gelmedikçe bu fiyatlar devam eder’ diyen Yalçındağ, ‘Avrupa’da bir çiftlikte, bir tane inek hem kendine, hem yavrusuna hem de sahibine bakıyor. Bunu böyle yapmamız lazım’ ifadelerini kullandı.

Hazır yemin ham maddesinin yüzde 70’inin dışarıdan alındığını belirten Yalçındağ, yem fiyatlarının dolara bağlı olarak zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yalçındağ ‘Ben gümrüksüz et ithal ederim bu fiyattan da satarım, esnaf ne yaparsa yapsın’ düşüncesinin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

‘ÜRETİCİYE YAZIK EDECEKLER’

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Merkez Başkanı Bülent Tunç da alınan kararın et fiyatlarına hiçbir faydası olmayacağını belirtti. “Biz buna tamamen karşıyız” diyen Bülent Tunç, ‘Alınan karardan şikayetçiyiz. Kesinlikle doğru bir uygulama değil. Üreticiye yazık ediyorlar.’ ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ YAPILDI

Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ‘Yerli üretici küserse Avrupa’da ucuza et satanların eti kaçtan satacağını göreceğiz’ diyen Tunç, fiyatların düşeceğine zerre kadar inanmadığını belirtti. Bu uygulamanın daha önce 1995, 2004 ve 2012 yılında olmak üzere 3 defa yapıldığını ve et fiyatlarına bir etkisi olmadığını belirten Bülent Tunç, “Olan o zaman da üreticiye olmuştu, bu insanlara yazık ediyorlar. Köylü milletin efendisidir. Üretici üretmeyi bırakıp şehirlere giderse vay bu milletin haline.’ dedi.

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‘BU ADIM ATILIRSA BÜTÜN TEŞVİKLER BOŞA GİDER’



Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Demir, ise et ithalatının üreticiye büyük zarar vereceğini söyledi. Demir konuya ilişkin; “Biz ithalat yapılmayacağını düşünüyoruz. Eğer yapılırsa üretici çok büyük zarar görür. Bu adım atıldığı anda devletin yapmış olduğun bütün teşvikler boşa gitniş olur. Çünkü içeride bu işin maliyeti çok yüksek. Yurt dışından gelen maliyeti düşük hayvanlar yerli üreticiye zarar verir.” dedi.