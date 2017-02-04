Vergisini zamanında ödeyenlere yüzde 5 indirim gelebilir

Maliye Bakanı Naci Ağbal vergisini zamanında ödeyen mükelleflere indirim yapılması yönünde çalıştıklarını belirtti. Ağbal indirim oranının yüzde 5 civarında olabileceği bilgisini verdi.

Maliye Bakanı Ağbal yaptığı açıklamada borç yapılandırmada şu ana kadar 15.1 milyar TL’nin devletin kasasına girdiğini belirtirken, “Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettiğimiz mükelleflere bu (indirim) imkanı getireceğiz. İndirim oranında genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz. 31 Ocak itibarıyla yeniden yapılandırmadan vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1 milyar lira tahsilat yaptık. Bu olağanüstü bir rakam” diye konuştu.