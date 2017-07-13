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Vestel Beyaz Eşya’da pay satışı gündemde

Vestel Elektronik halka açıklığı artırmak için Vestel Beyaz Eşya'da %5'e kadar pay satışı yapabilir.

15:2613 Temmuz 2017
Ekonomi
Vestel Beyaz Eşya’da pay satışı gündemde
Vestel Elektronik halka açıklığı artırmak için Vestel Beyaz Eşya'da %5'e kadar pay satışı yapabilir.

Vestel Elektronik yüzde 94.62 pay sahibi olduğu Vestel Beyaz Eşya’da halka açıklık oranını artırmak için yüzde 5’e kadar pay satışı yapabileceğini duyurdu.

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Vestel Elektronik’ten KAP’a yapılan açıklamada, borsada işlem görür nitelikteki Vestel Beyaz Eşya paylarından şirket sermayesinin yüzde 5’ine kadar olan kısmını temsil eden şirket paylarının uygun şartlar oluşması halinde borsa ve borsa dışında satmaya karar verildiği ve bu kapsamda bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu belirtildi.

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Açıklamada, kararın Vestel Beyaz Eşya’nın mevcut yüzde 5.38 oranındaki halka açıklık oranının artırılarak artan likidite ve yatırımcı tabanı ile şirket hisse fiyatının daha sağlıklı oluşmasını sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

REUTERS

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