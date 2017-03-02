Vestel Guiness rekorunu kırdı

Vestel akıllı telefonlarla inşa edilen en büyük görüntü duvarı alanında Guiness rekorunu kırdı. Şirket bütünleşik görüntünün elde edildiği duvar için 504 akıllı telefon kullandı.

Vestel akıllı telefonlarla inşa edilen en büyük görüntü duvarı alanında Guiness rekorunu kırdı. Şirket bütünleşik görüntünün elde edildiği duvar için 504 akıllı telefon kullandı.

27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen, Mobile World Congress'deki standında 504 Vestel Venus telefonla dünyanın en büyük telefon duvarını inşa eden Vestel yeni bir rekora imza attı.

Şirketin inşa ettiği bu duvar, dünyanın en büyük akıllı telefon duvarı olarak Guinness Rekor'u kırdı. Vestel'in standını ziyaret eden Guinness jürisi Vestel'in rekorunu tescilledi. Bir önceki rekor 400 telefonla kırılmıştı.

Kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya çıkan 3.6 metre eninde 1.9 metre uzunluğundaki Venus telefon duvarının en önemli özelliği 504 farklı ekrana verilen görüntü ile bütünleşik bir görüntü elde edilmesi. Dünyanın en büyük telefon duvarının yapımında kullanılan Vestel V3 5570, 5.5” Full HD IPS ekranı sayesinde full HD görüntü sundu.