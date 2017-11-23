Vestel, yeni ürünlerini tanıttı!

Türkiye’nin teknoloji markaları arasında yer alan Vestel, ‘Mutfakta İnovasyon Atölyesi’nde’ son teknoloji mutfak ürünlerini Zorlu Center'da tanıttı.

Vestel, eylül ayında Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da görücüye çıkardığı ve tüketicilerden tam not alan yeni teknoloji ürünlerini İstanbul'da çok özel bir davette tanıttı. Ev sahipliğini Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman ile itare Kalyoncuoğlu'nun yaptığı etkinlikte ünlü Şef Claudio Chinali, davetlilere Vestel'in dünyada ilk “Sıcak Hava Kalkanı” teknolojisine sahip fırınında pişirdiği kestaneli ve mantarlı farklı lezzetleri sundu.

TEKNOLOJİDE FARK YARATILMALI

Tunç Berkman etkinlikte yaptığı konuşmada Vestel'in yenilikçilikten beslendiğini belirtti ve “Gelişen teknolojiyi takip etmenin ötesinde teknolojiyi geliştirerek fark yaratabilir ve uluslararası arenada ancak bu şekilde rekabet edebilirsiniz. Vestel de bu vizyonla hareket ediyor; ‘yeni'yi yaratanlar olarak, yeninin peşinde kalarak, zamanın ruhunu yakalayarak planlamamızı yapıyor ve uyguluyoruz. Bugün tanıttığımız üç ürünümüz de şık oldukları kadar yenilikçi özellikleri ile hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlandı. Tüketicinin ihtiyacına cevap vermek bir yana, küresel trendleri yakından takip eden kitleyi şaşırtacak ve ülkesi adına gururlandıracak adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

SICAK HACA KALKANI, PRATİK FIRIN KULLANIMI SAĞLIYOR

Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Vestel'in patentli teknolojisi sıcak hava kalkanlı Vestel ankastre fırın, mutfaklarda hayatı kolaylaştıracak çözümler sunuyor. Ankastre fırın kullanıcıları için ortak bir sorunu çözmeyi amaçlayan Vestel, sıcak hava kalkanı teknolojisi ile fırının kapağı açıldığında yayılan sıcak ve buharlı havayı bir hava perdesi oluşturarak kesiyor. Bu teknoloji ile yemek kontrolü sırasında sıcak havanın rahatsız edici etkisine maruz kalınmıyor. Aralık ayında satışa çıkacak olan Vestel ankastre fırınlardaki sıcak hava kalkanı teknolojisi 2018 yılının ilk yarısında farklı hacimlerdeki diğer Vestel fırınlarına da gelecek.

DOKUNMATİK BULAŞIK MAKİNESİ

Vestel'in Yeni Nesil Dokunmatik Bulaşık Makinesi tek dokunuşla açılıyor ve kulpsuz tasarımıyla en son teknolojiyi tüketiciyle buluşturacak. 2018 yılının ikinci yarısında satışa çıkacak olan Vestel'in yeni nesil dokunmatik bulaşık makinesi tasarımıyla tüketicilerin mutfaklarına şıklık katarken teknolojisiyle hayatlarını kolaylaştıracak.

VAKUM TEKNOLOJİSİ İLE UZUN ÖMÜRLÜ GIDALAR

Gıdaların gıda poşetlerinde vakumlama ile 3 kata kadar daha uzun süre saklanmasını sağlayan Vakum Teknolojisi Türkiye'de ilk kez Vestel buzdolaplarında kullanılıyor. Vakum teknolojisi sayesinde yiyeceklerin hava ile teması kesilerek bozulmaları engelleniyor. Ayrıca kokuların da birbirine karışmasının önüne geçiliyor. Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen vakum teknolojisi özellikli buzdolaplarında kapakta bulunan vakum bölmesine poşeti yerleştirip, vakum tuşuna basmak yeterli. İlk olarak 2018 yılının ilk aylarında Vestel Puzzle Buzdolaplarına eklenecek vakumlama teknolojisi ile soğutucu ve dondurucu bölümlerinde daha fazla ürün depolama imkânı sağlıyor.