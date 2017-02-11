Viking Kağıt’a önemli sertifika

Viking Kâğıt ve Selüloz AŞ sektörlerinde iki önemli sertifikayı almaya hak kazandı.

Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş DQS tarafından gerçekleştirilen bağımsız denetimler sonucunda BRC Tüketici Ürünü (Consumer Product) ve Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GC-MARK sertifikalarını aldı. Viking Kâğıt, Türkiye'den kendi sektöründe bu sertifikaları alan ilk firma olduğunu belirtiyor.

Viking Kâğıt Genel Müdürü Abdullah Akçasız; “Hem ürün ve hizmet anlamında hem de kalite anlamında uzun yıllardır ülkemizde ilklere imza atıyoruz. 1997 yılında yine sektörde bir ilk olarak aldığımız ISO 9001:1994 Kalite Güvence Sistem Belgesi'yle başlayan yolculuğumuzu bugün uluslararası çapta önem taşıyan BRC Tüketici Ürünü (Consumer Product) ve Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GC-MARK belgeleri ile taçlandırdık. Böylece kaliteli ve güvenli ürünler üreten şirketimiz başarısını bir kez daha kanıtladı” dedi.

BRC standartları, 1998 yılında kurulan BRC-İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium) tarafından oluşturuldu ve 2000 yılında GFSI-Global Gıda Güvenlik Girişimi (Global Food Safety Initiative) tarafından onaylanan ilk standart oldu. ISO 9001:2008 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, tüketiciyi korurken üretici ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı oluyor. BRC Tüketici Ürünü (Consumer Product) sertifikası, 2003 yılından bu yana küresel çapta tüketicileri koruma, kalitenin devamlılığı ve risk yönetimi aracılığıyla tüketici ürünlerinin güvenliği ile kalitesini arttırma amacıyla sunuluyor.

DQS tarafından verilen Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GC-Global Uyumluluk (Global Conformance)-MARK sertifikası ise yarı mamullerin nihai ürün haline getirilme aşamasının gerçekleştirildiği tesislerde üretilen tüm ürünlerin risk analizine tabi tutulduğu ve ürün güvenliği anlamında risk taşımadığını, ürünün gerektirdiği hijyen koşullarında üretildiğini belgeliyor.