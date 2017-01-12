Vize gerektirmeyen en ucuz şehirler

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Euro yükseldikçe Avrupa Birliği ülkelerinde tatil hayalleri uzaklaşıyor. Vize ücretlerinin de euro ile alınması vatandaşı alternatif ucuz yurtdışı tatil rotalarına yöneltti. İşte Türkiye'ye yakın ve vizesiz gidilebilecek en ucuz şehirler... (Yerel para birimlerinden TL'ye çevrilmiş yaklaşık fiyatlar yazılmıştır)

sozcu.com.tr/EKONOMİ SERVİSİ
Belgrad
Sırbistan'ın başkenti Belgrad son yıllarda Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerin başında geliyor.
Mart ayı İstanbul - Belgrad bir kişi ortalama gidiş dönüş uçak bileti: 400 TL
En ucuz yerel restoranda kişi başı yemek: 21.3 TL
Ortalama fast food menüsü fiyatı: 16.3 TL
En ucuz yerel bira (yarım litre): 5.2 TL
En ucuz gazlı içecek: 4.9 TL
Su: 2.7 TL
Tek yön toplu taşıma bileti: 2.9 TL
Aylık toplu taşıma bileti: 104.9 TL
Kişinev
Dünyanın en yeşil şehirlerinden biri olan Moldova'nın başkenti, gece hayatı ile de oldukça ilgi çekiyor.
Mart ayı İstanbul - Kişinev bir kişi ortalama gidiş dönüş uçak bileti: 400 TL
En ucuz yerel restoranda kişi başı yemek: 13.3 TL
Ortalama fast food menüsü fiyatı: 14.8 TL
En ucuz yerel bira (yarım litre): 2.8 TL
En ucuz gazlı içecek: 1.4 TL
Su: 1.6 TL
Tek yön toplu taşıma bileti: 0.5 TL
Aylık toplu taşıma bileti: 33.3 TL

90'larda yaşanan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Bosna savaşının yaralarını saran şehir, günümüzde Balkanların en güzel yerlerinden biri haline geldi.
Mart ayı İstanbul - Saraybosna bir kişi ortalama gidiş dönüş uçak bileti: 345 TL
En ucuz yerel restoranda kişi başı yemek: 14.5 TL
Ortalama fast food menüsü fiyatı: 16.6 TL
En ucuz yerel bira (yarım litre): 6.2 TL
En ucuz gazlı içecek: 5.9 TL
Su: 2.9 TL
Tek yön toplu taşıma bileti: 3.43 TL
Aylık toplu taşıma bileti: 108 TL
Tiflis
Doğası ve mimarisi ile ünlü Gürcistan'ın başkenti Tiflis de turistler için oldukça ilgi çekici bir şehir.
Mart ayı İstanbul - Tiflis bir kişi ortalama gidiş dönüş uçak bileti: 370 TL
En ucuz yerel restoranda kişi başı yemek: 21 TL
Ortalama fast food menüsü fiyatı: 16.8 TL
En ucuz yerel bira (yarım litre): 2.8 TL
En ucuz gazlı içecek: 1.4 TL
Su: 0.5 TL
Tek yön toplu taşıma bileti: 0.7 TL
Aylık toplu taşıma bileti: 42.5 TL
Lviv
Ukrayna'nın batısındaki en büyük şehir olan Lviv, tarihi şehir merkezi ile son dönemde turistlerin gözdesi.
Mart ayı İstanbul - Lviv bir kişi ortalama gidiş dönüş uçak bileti: 300 TL
En ucuz yerel restoranda kişi başı yemek: 8.9 TL
Ortalama fast food menüsü fiyatı: 10 TL
En ucuz yerel bira (yarım litre): 2 TL
En ucuz gazlı içecek: 1.5 TL
Su: 1 TL
Tek yön toplu taşıma bileti: 0.5 TL
Aylık toplu taşıma bileti: 14.9 TL
Vize gerektirmeyen en ucuz şehirler
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