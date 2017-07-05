‘Yabancı yatırımcıların ilgisi arttı’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hükümetleri döneminde ekonomideki istikrar ve güven sayesinde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını belirterek, "Memleketimizi büyütecek olan daha fazla yatırım, daha fazla üretimdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğle saatlerinde bazı açılışlara katılmak üzere karayolu ile Ankara’dan memleketi Sivas’a geldi. Bakan Yılmaz, ilk olarak Votorantim Cimentos Sivas fabrikasının açılış törenine katıldı. Törene Bakan Yılmaz ile birlikte Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve il protokol üyeleri ile birlikte Brezilya’dan gelen şirket yetkilileri katıldı. Törende konuşan Bakan Yılmaz, Votorantim Cimentos’un dünyadaki en büyük ikinci yatırımını Türkiye’ye yaptığını ve doğru bir tercih yaptıklarını söyledi. Doğru yapılan özelleştirmenin Türkiye’ye faydası olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Daha çok üretim ve daha çok verimlilik elde ediliyorsa yapılan iş doğrudur, gidilen yol doğrudur. Ülkemiz büyüyor. İnşaat alanındaki yatırımlar artıyor. Ulaşım yatırımları artıyor. Bu yatırımların temel maddesini sağlayan çimento sanayi de büyüyor. Çimentoya talepte artıyor. Bu yatırımda bu talebi karşılamaya yönelikti. Bir anda üretim kapasitesi 4 kat arttı.”

‘BREZİLYA İLE TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUK İLİŞKİSİ VAR’

140 milyon değerindeki bu yatırımın Sivas’a tek kalemde yapılan en büyük özel sektör yatırımı olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, “Yatırımlarla çimento sektöründe çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bugün için çimento üretiminde Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. Çimento ihracatında da Avrupa üçüncüsüyüz. Şundan eminim ki yarınımız çok daha iyi olacaktır.” dedi. Hedeflerinin daha çok hizmet olduğunu belirten Bakan Yılmaz, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisini arasına girmek istiyoruz. Bunun için daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve daha çok yatırım gerekli. Biliyorum Brezilya’nın da hedefi o. Hiç şüphe yok ki Güney Amerika’da Türkiye’nin en büyük dostu ve bütün olaylara aynı pencereden baktığımız ülke Brezilya’dır. Bundan dolayı da Türkiye ile Brezilya arasında çok sağlam bir dostluk ilişkisi var. Bu ilişki bu yatırımla birlikte daha da devam edecektir” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ YATIRIM VE ÜRETİM BÜYÜTECEK’

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırımcıları ülkelerine çekebilmek için yoğun çaba harcadığını vurgulayan Bakan Yılmaz konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Hükümetlerimiz döneminde ekonomideki istikrar ve güven sayesinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi arttı. Memleketimizi büyütecek olan da daha fazla yatırım, daha fazla üretimdir. Bu alanda epey mesafe aldık. 80 yılda 15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım Türkiye’ye gelmişken, son 15 yılda Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım 170 milyar dolardır. Bu da ülkemizin geleceğine olan güvenin en açık göstergesidir.”

Bakan Yılmaz’ın konuşmasının ardından fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Fabrikayı gezerek bilgi alan Yılmaz, daha sonra kentte faaliyete başlayan 5 yıldızlı bir otelin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında turizmin önemine değinen Bakan Yılmaz, dünyada hiçbir ülkenin turizmi ihmal etmediğini, turizmin barış ve refah getirdiğini söyledi. DHA