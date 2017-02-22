Yabancıya ev satışında flaş düzenleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal tepki çeken yabancıların konut alırken KDV'den muaf olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal yabancıların evleri bir yıl ellerinde tutmazlarsa KDV ödeyeceklerini söyledi.

İşte Ağbal’ın NTV canlı yayınındaki sözleri:

Yabancılar aldıkları konutu bir yıl ellerinde tutmaları gerekecek. Eğer bir yıl içinde satarlarsa KDV ödeyecekler.

Yurt dışında yerleşmiş vatandaşlar da gelip konut alırlarsa aynı imkandan faydalanacaklar.

Vatandaş yeniden yapılandırma ödemesini ertelememiş olmasına rağmen Maliye’ye ödedi.

Yeniden yapılandırmadan ocak ayında 1.5 milyar TL’lik tahsilatımız oldu. Hem ithalat hem iç tüketim vergilerinde oranlar yüksek. Buradaki artışı birebir tüketime bağlamamak gerekiyor.

Vergi dışında da ocak ayında 4 milyar TL’lik özelleştirme gelirimiz oldu.