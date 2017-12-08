Yakınını kaybeden vatandaştan cayma bedeli alınıyor

Kişinin vefatı durumunda üzerine olan cep telefonu yakınları tarafından iptal edilmek istendiğinde GSM şirketleri tarafından cayma bedeli alındığı ortaya çıktı. En son olay geçen aylarda babasını kaybeden E.M isimli bir vatandaşın başına geldi. Vatandaşa cayma bedelini ödememesi için 'redd-i miras' yoluna gitmesi önerildi. Turkcell yaptığı yazılı açıklamada BTK'nın kendilerine böyle bir kural uygulamamasına rağmen insiyatif kullanılarak vatandaştan cayma bedeli alınmayacağı açıklandı.

Geçen ağustos ayında babasını N.M'yi kaybeden E.M. isimli vatandaş telefon hattını iptal etmek için GSM şirketinin bayiine gitti. Vatandaş babasının kalan dönem borcunu ödedikten sonra hattını iptal etmek istediğinde kendisine cayma bedeli olarak 161 TL'lik bir fatura çıkarıldı.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan vatandaş kendisinden istenen 161 TL'lik fatura karşısında çok şaşırdı. Bunun üzerine vatandaş Turkcell’e bu parayı ödememek için elektronik posta yoluyla bir dilekçe gönderdi. Gönderdiği dilekçede babası vefat ettiği için hattın iptal olduğunu belirterek cayma bedeli ödemek istemediğini bildirdi. GSM şirketinden aldığı yanıtta talebinin alındığı ve kendisine dönüş yapılacağı bildirildi.

‘REDD-İ MİRAS YAPIN’

Bunun üzerine vatandaş beklemeye başladı ve daha sonra GSM şirketini telefonla aradı. Call Center'daki yetkili kendisine isterse ‘redd-i miras' yapabileceğini yani babasının mirasından vazgeçebileceğini böylece 161 TL'lik borcu ödemekten kurtulacağını söyledi.

‘ÖLÜM MÜCBİR SEBEPTİR ÜCRET ALINAMAZ’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ölümün mücbir sebep sayılacağını böylece vatandaştan hattın iptali için herhangi bir ücret alınmaması gerektiğini söyleyerek 22.1.2013 tarihinde yayımlanan Bilgi Teknolojileri Kurumu Tebliği'ni hatırlattı. Ağaoğlu, “BTK bu kounda düzenleme yaptı. Varislerinden herhangi birinin ölüm belgesini ibrazı halinde cayma ücret alınmamalı. Burada ya bilgisizlik ya da kasti bir durumla vatandaşın madur edildiği görülüyor” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili olarak Turkcell'den sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada ise N.M için ‘ticari insiyatif kullanılarak' cayma bedeli alınmayacağı belirtildi. Turkcell açıklamasında BTK düzenlemesinin cayma ücreti alınmasına engel olmadığını belirtti.

‘BTK YAPTIRIMI YOK İNSİYATİFLE CAYMA BEDELİNİ İPTAL EDİYORUZ’

GSM şirketinden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Öncelikle E.M'nin kaybıyla ilgili üzüntülerimizi dile getirmek isteriz.

Vefat durumunda şirketimizin uygulamakla yükümlü olduğu Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun kararları gereğince ölüm belgesi hattın kapatılması için yeterlidir.

Bu kapsamda ölüm belgesinin sunulmasına istinaden N.M'nin hat iptali gerçekleştirilmiştir.

Ancak kampanya cayma bedeli, BTK'nın bu yönde bir yaptırımı olmamasına rağmen şirketimizin ticari kararı gereği tarafımızca iptal edilmektedir.

Bu süreçte ölüm belgesine ek olarak varisin imzalı dilekçesi de gerekmektedir.

Yaşanan bu durum özelinde gerekli aksiyonlar alınarak mağduriyetin giderilmesi sağlanmıştır.