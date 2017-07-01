Yalan haberle nasıl mücadele edilecek?

İnternetle birlikte günde yüzbinlerce haberin üretildiği medyanın güven sorunu aşılacak gibi değil. Spordan siyasete pek çok alanda yalan içerik üretimi almış başını gidiyor. Twitter ve Facebook gibi medya devleri yalan habere karşı önlemlerini artırmaya başladı.

Reuters Institute’ın son araştırması bize gösterdi ki Türkiye’deki okurların yüzde 57’si haberden uzak duruyor. Yani haber okumak, memlekette olan bitenden haberdar olmak istemiyor. Bunun nedenleri arasında şüphesiz siyasal atmosferden bağımsız olarak medyaya olan güvenin sarsılmasının da etkisi var.

Türkiye komşu Yunanistan’la birlikte habere en ilgisiz ülkeler arasında başı çekerken ABD başkanı Donald Trump’ın seçim dönemine gündeme gelen Fake News (Yalan haber) kavramı son bir yıldır belki de hiç olmadığı kadar medyanın dilinde.

OKURLAR İŞARETLEYECEK

Öyle ki hafta içinde Washington Post’ta ismi verilmeyen şirket çalışanlarına dayandırılarak yapılan bir haberde Twitter’ın yalan habere karşı savaş açtığı ve okurların yalan olduğuna inandıkları içeriği işaretleyerek Twitter’a geri bildirimde bulunabilecekleri bir proje üzerinde çalıştığı yazıldı.

Trollere kötü haber olarak nitelenebilecek bu gelişme Twitter makamları tarafından yalanlanırken Twitter’ın sözcüsü Emily Horne uygulamanın test edilip edilmediğini belirtmedi ama, “Şu anda böyle bir ürünü piyasaya sürme gibi bir planımız yok” açıklamasında bulundu.

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Twitter geçen aylarda verdiği iş ilanında “Spam içerikleri saptamak için çok çalışacak takım arkadaşları” aradığını duyurmuştu. Peki ya yalan haber en çok nerede karşımıza çıkıyor? Siyaset, spor ve magazin gibi alanlardaki içeriklerin güveni sorgulansa da sağlık haberlerine güven son yıllarda oldukça zayıflamış durumda.

Niemann Lab’da Laura Hazard Owen’ın kaleme aldığı bir makalede sağlık haberlerinde uçmanın sınırı olmadığını belirtiliyor. Owen yazısında, “Bu hafta Facebook’ta bir haber gördüm. Başlığında kadınlar birlikte oldukları her erkeklerden DNA alıyorlarmış” ifadesini kullanıyor.

YALAN DA OLSA SÖYLE HOŞUMA GİDİYOR

Poynter Institute’tan Kelly McBride yaptığı açıklamada sağlık haberlerinde gerçeği yazmanın okurları mecralardan uzak tutabileceğini vurguluyor. Beck, “Sağlık hakkında başka konularda gördüğünüzden daha fazla yalan içerik görmek isteyebilirsiniz. Çünkü okuyacaklarınız hoşunuza gider. İyileşeceğinize daha fazla inanırsınız” diyor.