Yapı Kredi’den bir yenilik daha!

Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, dijital bankacılıkta devrim niteliğindeki uygulamalarına Yapı Kredi ‘Bankacı Klavye’yi ekledi. Kişiden kişiye para transferi teknolojilerinde buluş niteliğindeki bu gelişme ile Yapı Kredi dijital bankacılıkta öncü rolünü pekiştirdi.

Geçtiğimiz yıl “Bankacı Klavye” buluşu için patent başvurusunda da bulunan Yapı Kredi, dijital bankacılık dünyasında yine ayrı bir dönemin kapılarını açmış oldu.

Tüm mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilen Yapı Kredi ‘Bankacı Klavye' aracılığı ile mobil bankacılık uygulamalarına kesintisiz bağlanılabiliyor ve farklı bankacılık işlemleri başka hiçbir araç kullanmadan gerçekleştirilebiliyor.

Yapı Kredi ‘Bankacı Klavye' ile dijital bankacılıkta en çok kullanılan para transferi özelliğini çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirmelerine bir alternatif daha eklediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımıcısı Yakup Doğan, devrim niteliğinde olan bu uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “Yapı Kredi olarak hedefimiz dijital dünyada insan odaklı uygulamalarla kullanıcılarımıza benzersiz bir bankacılık dünyası sunabilmek. Türkiye'nin dijital bankası olarak müşterilerimize zamandan ve mekandan bağımsız, rahat ve hızlı bir şekilde kullanılabilecek inovasyonlarımıza ‘Bankacı Klavye'yi de ekledik. iOS tabanlı akıllı cihazlara yüklenecek WhatsApp ve benzeri tüm mesajlaşma uygulamaları içerisinde yer alacak ‘Bankacı Klavye' sayesinde müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil'e giriş yapmadan para gönderebilecek. Bu buluşun geri planında ise iki çalışma arkadaşımız var. Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ‘Anlık Mesajlaşma Uygulamaları Üzerinden Veri Paylaşma Sistemi ve Yöntemi' başlıklı bu buluş için geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yapı Kredi adına patent başvurusunda bulunmuştuk. Çok yakında bu patent süreci de tamamlanacak. Bu fikrin iki Yapı Kredi çalışanı tarafından geliştirilmiş olmasından gurur duyuyoruz. Bizim için inovasyon yeri geldiğinde ihtiyaca cevap verebilecek süreçleri üretebilmek ve uygulamaktır. Bu konuda öncü konumdayız. Sektörün de bizi yakından takip etmesi bizi daha da heyecanlandırıyor. İnsanların hayatlarına dokunarak bankacılığın sınırlarını genişletmeye ve müşterilerimize mükemmel bir bankacılık deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.”